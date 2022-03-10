Nintendo слідом за Sony зупиняє продаж ігрових консолей у Росії

Всесвітньо відомі компанії тікають з Росії

Виробник ігрових консолей Nintendo оголосив про призупинення роботи на російському ринку. Повідомляється про зупинку продажу консолей Nintendo Switch і програмного забезпечення.

Як повідомляється, компанія Nintendo вже призупинила роботу свого інтернет-магазину в Росії, оскільки платіжний оператор припинив приймати російські рублі. Повне припинення поставок консолей також пов'язане з фінансовими санкціями з боку західних країн і платіжних систем через напад Росії на Україну

Нагадаємо, раніше Sony припинила продаж своїх консолей PlayStation і програмного забезпечення в Росії через війну в Україні. Жителям РФ також не буде доступний магазин відеоігор PlayStation Store.

Як повідомлялося, країни ЄС і США наклали на Росію жорсткі санкції через напад на Україну. Це призвело до того, що багато відомих світових брендів оголосили про припинення бізнесу у Росії. Зокрема, у цій країні перестають працювати бутіки брендів Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent.