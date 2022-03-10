  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Sony не буде продавати свої продукти в Росії

    Росіянам не буде доступний PlayStation Store - Sony не буде продавати свої продукти в Росії
    Росіянам не буде доступний PlayStation Store
    фото: Yelim Lee | AFP

    Компанія припиняє реалізацію консолей та ігор на ринку країни-агресорки

    Sony припинила продаж своїх консолей PlayStation і програмного забезпечення в Росії через війну в Україні. Жителям РФ також не буде доступний магазин відеоігор PlayStation Store. Про це повідомляє CNBC.

    Представник підрозділу відеоігор Sony заявив в середу, 9 березня, що компанія також скасовує у РФ запуск своєї нової гоночної гри Gran Turismo 7.

    «Для підтримки гуманітарної допомоги корпорація Sony Group оголосила про пожертвування в розмірі $2 млн управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців та міжнародної неурядової організації Save the Children для підтримки жертв цієї трагедії», – йдеться в заяві компанії.

    Зазначимо, що раніше продажі своїх ігор в PlayStation Store призупинили всі найбільші ігрові студії – Ubisoft, Rockstar Games, Activision Blizzard, CD Projekt Red.

    Нагадаємо, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

    Також стало відомо, які компанії залишилися на російському ринку.

    Читайте також:
    Теги: ООН продукти магазин Sony
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Sony не буде продавати свої продукти в Росії