Sony не буде продавати свої продукти в Росії
Компанія припиняє реалізацію консолей та ігор на ринку країни-агресорки
Sony припинила продаж своїх консолей PlayStation і програмного забезпечення в Росії через війну в Україні. Жителям РФ також не буде доступний магазин відеоігор PlayStation Store. Про це повідомляє CNBC.
Представник підрозділу відеоігор Sony заявив в середу, 9 березня, що компанія також скасовує у РФ запуск своєї нової гоночної гри Gran Turismo 7.
«Для підтримки гуманітарної допомоги корпорація Sony Group оголосила про пожертвування в розмірі $2 млн управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців та міжнародної неурядової організації Save the Children для підтримки жертв цієї трагедії», – йдеться в заяві компанії.
Зазначимо, що раніше продажі своїх ігор в PlayStation Store призупинили всі найбільші ігрові студії – Ubisoft, Rockstar Games, Activision Blizzard, CD Projekt Red.
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