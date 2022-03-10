Sony не буде продавати свої продукти в Росії

Росіянам не буде доступний PlayStation Store

Компанія припиняє реалізацію консолей та ігор на ринку країни-агресорки

Sony припинила продаж своїх консолей PlayStation і програмного забезпечення в Росії через війну в Україні. Жителям РФ також не буде доступний магазин відеоігор PlayStation Store. Про це повідомляє CNBC.

Представник підрозділу відеоігор Sony заявив в середу, 9 березня, що компанія також скасовує у РФ запуск своєї нової гоночної гри Gran Turismo 7.

«Для підтримки гуманітарної допомоги корпорація Sony Group оголосила про пожертвування в розмірі $2 млн управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців та міжнародної неурядової організації Save the Children для підтримки жертв цієї трагедії», – йдеться в заяві компанії.

Зазначимо, що раніше продажі своїх ігор в PlayStation Store призупинили всі найбільші ігрові студії – Ubisoft, Rockstar Games, Activision Blizzard, CD Projekt Red.

Нагадаємо, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

Також стало відомо, які компанії залишилися на російському ринку.

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