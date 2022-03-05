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    Економіка та фінанси

    Відомі бренди оголосили Росії бойкот: список

    Відомі бренди оголосили Росії бойкот: список

    Французький модний будинок Louis Vuitton закривається з 6 березня

    У Росії перестають працювати бутіки брендів Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent. Про це повідомляє державна агенція РФ «ТАСС», група компаній Kering у Twitter.

    Зокрема, французький модний будинок Louis Vuitton закривається з 6 березня. Йдеться про 124 бутіка в Росії.

    Окрім того, тимчасово зачиняються магазини Hermes та Chanel. Також про рішення припинити роботу в Росії повідомила група Kering, до якої належать люксові бренди Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent.

    Крім того, за інформацією Independent, відомий бренд Marks & Spencer припиняє постачання своєї продукції до РФ і заявляє про перерахування грошей на потреби українських біженців.

    Як пише NIKKEI Asia, японські виробники важкої техніки Hitachi та Komatsu теж зупиняють виробництво в Росії та експорт до країни.

    Відповідні рішення були викликані війною Росії проти України.

    Нагадаємо, Microsoft зупиняє всі нові продажі в Росії через вторгнення країни в Україну. Про це компанія заявила в офіційній позиції на сайті.

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    Теги: Twitter будинок Microsoft
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    Відомі бренди оголосили Росії бойкот: список