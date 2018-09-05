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    Норвегія інвестує до 400 млн євро у відновлювану енергетику в Україні - Клімкін

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    <p>Норвезькі компанії вкладуть гроші в сонячні та гідроелектростанції</p> - Норвегія інвестує до 400 млн євро у відновлювану енергетику в Україні - Клімкін

    Норвезькі компанії вкладуть гроші в сонячні та гідроелектростанції

    В Україні починається «норвезький місяць», заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін

    Кілька норвезьких компаній мають намір інвестувати в відновлювані джерела енергії в Україні до 300-400 млн євро.

    Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін після зустрічі з міністром закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сьорейде.

    «Я повинен сказати, що у нас починається робота з низкою норвезьких компаній, які приходять для того, щоб будувати потужності у сфері відновлюваної енергетики. Йдеться про дуже серйозні інвестиції - 300-400 млн євро і в контексті сонячної енергетики, і в контексті гідроенергетики», - сказав міністр.

    Глава МЗС додав, що в Україні починається «норвезький місяць.

    «Кожного тижня у нас запланований візит високого рівня. І парламентський, і двостороння комісія. Ми дуже сподіваємося, що прем'єр-міністр буде тут, буквально, через два місяці. З точки зору щільності контактів, це, дійсно, не має прикладів», - заявив Клімкін.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ Норвегії Іне Сьорейде у середу, 5 вересня, відвідає Донбас.

    Як відомо, 4-6 вересня в Україні з робочим візитом перебуватиме міністр закордонних справ Королівства Норвегія Іне Сьорейде. 

    У рамках візиту заплановано проведення переговорів керівників зовнішньополітичних відомств України та Норвегії.  Зокрема, міністри обговорюватимуть шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі, спричиненого російською агресією.

    Джерело: Гордон

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