Норвегія інвестує до 400 млн євро у відновлювану енергетику в Україні - Клімкін



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Норвезькі компанії вкладуть гроші в сонячні та гідроелектростанції

В Україні починається «норвезький місяць», заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін

Кілька норвезьких компаній мають намір інвестувати в відновлювані джерела енергії в Україні до 300-400 млн євро.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін після зустрічі з міністром закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сьорейде.

«Я повинен сказати, що у нас починається робота з низкою норвезьких компаній, які приходять для того, щоб будувати потужності у сфері відновлюваної енергетики. Йдеться про дуже серйозні інвестиції - 300-400 млн євро і в контексті сонячної енергетики, і в контексті гідроенергетики», - сказав міністр.

Глава МЗС додав, що в Україні починається «норвезький місяць.

«Кожного тижня у нас запланований візит високого рівня. І парламентський, і двостороння комісія. Ми дуже сподіваємося, що прем'єр-міністр буде тут, буквально, через два місяці. З точки зору щільності контактів, це, дійсно, не має прикладів», - заявив Клімкін.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Норвегії Іне Сьорейде у середу, 5 вересня, відвідає Донбас.

Як відомо, 4-6 вересня в Україні з робочим візитом перебуватиме міністр закордонних справ Королівства Норвегія Іне Сьорейде.

У рамках візиту заплановано проведення переговорів керівників зовнішньополітичних відомств України та Норвегії. Зокрема, міністри обговорюватимуть шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі, спричиненого російською агресією.

Джерело: Гордон