Глава МЗС Норвегії поїде на Донбас



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава МЗС Норвегії Іне Сьорейде

За словами Клімкіна, у міністра буде шанс побачити Донбас своїми очима

Міністр закордонних справ Норвегії Іне Сьорейде у середу, 5 вересня, відвідає Донбас.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з колегою з Норвегії.

«Звичайно, ми говорили про окупований Донбас. Я говорив Іне про розвиток подій. Завтра в неї буде шанс побачити своїми очима», - заявив міністр.

Клімкін додав, що розповів колезі з Норвегії про ситуацію в Азовському морі та окупованому Криму.

Нагадаємо, 4-6 вересня в Україні з робочим візитом перебуватиме міністр закордонних справ Королівства Норвегія Іне Сьорейде.

У рамках візиту заплановано проведення переговорів керівників зовнішньополітичних відомств України та Норвегії. Зокрема, міністри обговорюватимуть шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі, спричиненого російською агресією.

Джерело: УНН