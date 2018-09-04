Глава МЗС Норвегії поїде на Донбас
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Глава МЗС Норвегії Іне Сьорейде
За словами Клімкіна, у міністра буде шанс побачити Донбас своїми очима
Міністр закордонних справ Норвегії Іне Сьорейде у середу, 5 вересня, відвідає Донбас.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з колегою з Норвегії.
«Звичайно, ми говорили про окупований Донбас. Я говорив Іне про розвиток подій. Завтра в неї буде шанс побачити своїми очима», - заявив міністр.
Клімкін додав, що розповів колезі з Норвегії про ситуацію в Азовському морі та окупованому Криму.
Нагадаємо, 4-6 вересня в Україні з робочим візитом перебуватиме міністр закордонних справ Королівства Норвегія Іне Сьорейде.
У рамках візиту заплановано проведення переговорів керівників зовнішньополітичних відомств України та Норвегії. Зокрема, міністри обговорюватимуть шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі, спричиненого російською агресією.
Джерело: УНН