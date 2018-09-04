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    Глава МЗС Норвегії поїде на Донбас

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    <p>Глава МЗС Норвегії Іне Сьорейде</p> - Глава МЗС Норвегії поїде на Донбас

    Глава МЗС Норвегії Іне Сьорейде

    За словами Клімкіна, у міністра буде шанс побачити Донбас своїми очима

    Міністр закордонних справ Норвегії Іне Сьорейде у середу, 5 вересня, відвідає Донбас.

    Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з колегою з Норвегії.

    «Звичайно, ми говорили про окупований Донбас. Я говорив Іне про розвиток подій. Завтра в неї буде шанс побачити своїми очима», - заявив міністр.

    Клімкін додав, що розповів колезі з Норвегії про ситуацію в Азовському морі та окупованому Криму.

    Нагадаємо, 4-6 вересня в Україні з робочим візитом перебуватиме міністр закордонних справ Королівства Норвегія Іне Сьорейде. 

    У рамках візиту заплановано проведення переговорів керівників зовнішньополітичних відомств України та Норвегії.  Зокрема, міністри обговорюватимуть шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі, спричиненого російською агресією.

    Джерело: УНН

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