Норвегія заявила про радіаційне забруднення на кордоні з Росією



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Виміри були зроблені в період з 9 по 12 серпня

Норвезьке агентство радіаційної та ядерної безпеки через декількох днів після аварії на полігоні під Архангельськом виявило в повітрі біля кордону з Росією радіоактивний йод. Про це йдеться у повідомленні на сайті агентства.

Як наголошується в повідомленні регулятора, зафіксований рівень радіації не представляє великої загрози для людей або довкілля.

Там не впевнені, пов'язано це з аварією на полігоні в Росії

«В даний час неможливо визначити, чи останній вимір бути пов'язано з аварією на військовому полігоні під Северодвінську», - йдеться в повідомленні агентства.

«Незначна кількість радіоактивного йоду виявлено в повітрі на нашій повітроочисний станції в Сванховде в північній частині Норвегії. Зафіксований рівень є низьким і не становить великої загрози для людей або навколишнього середовища», - зазначено в заяві регулятора.

Наголошується, що виміри були зроблені в період з 9 по 12 серпня, їх результат можна порівняти з результатами попередніх вимірювань. Подібний рівень Норвегія фіксує 6-8 разів на рік.

Як повідомлялося, на полігоні в Архангельській області РФ троє людей загинули у результаті вибуху, що стався під час випробування рідинного реактивного двигуна, ще восьмеро людей перебувають у тяжкому стані. Був зафіксований підвищений радіаційний фон.

Нагадаємо, в Росатомі повідомили про загибель п’ятьох співробітників в результаті вибуху на військовому полігоні в Архангельській області.