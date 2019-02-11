Нова зустріч Трампа та Цзіньпіна може пройти в березні у розкішному маєтку Мар-а-Лаго



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вперше лідер КНР був в Мар-а-Лаго на початку квітня 2017 року

США і КНР не досягнули прогресу у найбільш суперечливих питаннях щодо торгівлі

Радники Дональда Трампа обговорюють можливість проведення саміту лідерів США і КНР у маєтку американського президента Мар-а-Лаго в березні 2019 року для врегулювання торговельних протиріч. Двоє радників, які спілкувалися із виданням AXIOS на умовах анонімності, відзначили, що поки що це не остаточне рішення. Вперше лідер КНР Сі Цзіньпін був в Мар-а-Лаго на початку квітня 2017 року.

Третє джерело в адміністрації Дональда Трампа відзначило, що іншим місцем для проведення саміту може бути Пекін. Але при цьому на сьогодні рано публічно говорити не лише про можливе місце зустрічі, але навіть і про те чи вона взагалі відбудеться. Саміт із лідером КНДР 27-28 лютого 2019 року в Ханої змусив відмовитися Білий Дім від попередньої ідеї провести саміт із Сі Цзиньпіном до 1 березня 2019 року. Саме тоді Дональд Трамп має вирішити чи збільшувати із 10% до 25% мита на китайські товари об’ємом 200 млрд доларів.

Маєток Мар-а-Лаго Дональда Трампа

На сьогодні США і КНР не досягнули реального прогресу по найбільш суперечливих питаннях – викрадення американської інтелектуальної власності китайцями, вимога передавати технології в рамках спільних підприємств. Переговори в Пекіні цього тижня мають сконцентруватися на питаннях механізмів гарантування виконання досягнутих домовленостей.

Попередньо Дональд Трамп планує до 1 березня 2019 року провести не менше однієї телефонної розмови із Сі Цзиньпіном. Прибічники жорсткого курсу щодо Пекіну переконують Дональда Трампа не йти на жодні поступки. В той же час великий бізнес США лобіює досягнення більш компромісної домовленості із КНР.