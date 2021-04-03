Нові карантинні обмеження в Сумах: не можна збиратися більше трьох осіб

Магазинам у «червоній» зоні дозволено працювати лише за наявності касових апаратів

Додаткові обмежувальні заходи під час пандемії набрали сьогодні чинності у Сумах. Як повідомляється на сайті міської ради, вони були схвалені виконавчим комітетом напередодні.

За словами міського голови Олександра Лисенка, «ситуація з захворюваністю сумчан на Covid-19 ускладнюється, зокрема, щоденний приріст хворих перевищує показники, що раніше фіксувались протягом тижня».

«Останніми днями ситуація, у якій опинилась громада (це «червоний» рівень з захворюваності на коронавірус) на жаль, не покращується. Тих заходів, що були вжиті раніше, за такої ситуації недостатньо, тому, пропонуємо запровадити додаткові, щоб зупинити розповсюдження інфекції і не дати захворіти більшій кількості людей», – зазначив очільник міста.

Встановлені виконкомом додаткові обмеження діятимуть у період дії на території "червоної" зони (з 3 по 11 квітня). Якщо ситуація не покращиться, строк дії рішення може бути продовжено.

У відповідності до ухваленого виконавчим комітетом рішення:

Заборонено відвідування місць відпочинку (парків, спортивних майданчиків, прибережних смуг тощо) з метою відпочинку та скупчення людей у громадських місцях понад три особи.

Не дозволяється вихід із приміщень (помешкань) та перебування на територіях загального користування без вдягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

Забороняється відвідування всіх закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти (передбачається робота чергових груп для дітей, в яких батьки працюють) і позашкільної освіти спортивного профілю, вихованці яких є учасниками спортивних заходів, внесених до Єдиного календарного плану спортивно-масових заходів України.

Державні установи, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, у відповідності до рішення виконавчого комітету, повинні здійснювати прийом громадян в онлайн-режимі.

Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності рекомендовано перейти, за можливості, на дистанційну форму роботи.

Суб’єктам господарювання, яким дозволено здійснювати господарську діяльність під час введення обмежень, необхідно забезпечити неухильне дотримання санітарно-протиепідемічних вимог.

Супермаркетам дозволяється працювати за умов забезпечення функціонування всіх касових апаратів у торговельних залах.

Органам поліції доручено забезпечити контроль за дотриманням чинного законодавства України щодо запровадження карантинних заходів, йдеться у рішенні виконавчого комітету Сумської міськради.

Як повідомлялося раніше, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення ввести в ніч на середу, 24 березня, на території Київської та Сумської областей «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.