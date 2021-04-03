Нові карантинні обмеження в Сумах: не можна збиратися більше трьох осіб
З 24 березня Сумщина перебуває у «червоній» карантинній зоні
Магазинам у «червоній» зоні дозволено працювати лише за наявності касових апаратів
Додаткові обмежувальні заходи під час пандемії набрали сьогодні чинності у Сумах. Як повідомляється на сайті міської ради, вони були схвалені виконавчим комітетом напередодні.
За словами міського голови Олександра Лисенка, «ситуація з захворюваністю сумчан на Covid-19 ускладнюється, зокрема, щоденний приріст хворих перевищує показники, що раніше фіксувались протягом тижня».
«Останніми днями ситуація, у якій опинилась громада (це «червоний» рівень з захворюваності на коронавірус) на жаль, не покращується. Тих заходів, що були вжиті раніше, за такої ситуації недостатньо, тому, пропонуємо запровадити додаткові, щоб зупинити розповсюдження інфекції і не дати захворіти більшій кількості людей», – зазначив очільник міста.
Встановлені виконкомом додаткові обмеження діятимуть у період дії на території "червоної" зони (з 3 по 11 квітня). Якщо ситуація не покращиться, строк дії рішення може бути продовжено.
У відповідності до ухваленого виконавчим комітетом рішення:
- Заборонено відвідування місць відпочинку (парків, спортивних майданчиків, прибережних смуг тощо) з метою відпочинку та скупчення людей у громадських місцях понад три особи.
- Не дозволяється вихід із приміщень (помешкань) та перебування на територіях загального користування без вдягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.
- Забороняється відвідування всіх закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти (передбачається робота чергових груп для дітей, в яких батьки працюють) і позашкільної освіти спортивного профілю, вихованці яких є учасниками спортивних заходів, внесених до Єдиного календарного плану спортивно-масових заходів України.
- Державні установи, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, у відповідності до рішення виконавчого комітету, повинні здійснювати прийом громадян в онлайн-режимі.
- Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності рекомендовано перейти, за можливості, на дистанційну форму роботи.
- Суб’єктам господарювання, яким дозволено здійснювати господарську діяльність під час введення обмежень, необхідно забезпечити неухильне дотримання санітарно-протиепідемічних вимог.
- Супермаркетам дозволяється працювати за умов забезпечення функціонування всіх касових апаратів у торговельних залах.
Органам поліції доручено забезпечити контроль за дотриманням чинного законодавства України щодо запровадження карантинних заходів, йдеться у рішенні виконавчого комітету Сумської міськради.
Як повідомлялося раніше, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення ввести в ніч на середу, 24 березня, на території Київської та Сумської областей «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.