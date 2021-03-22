«Червона» зона. Названо дату, коли туди офіційно перейдуть Київщина і Сумщина

«Червоний» рівень карантину у двох областях почне діяти з середи

Сьогодні, 22 березня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення ввести в ніч на середу, 24 березня, на території Київської та Сумської областей «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

«За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 24 березня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Київської та Сумської областей та застосувати на території Київської та Сумської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки», – написав Немчінов у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 21 березня, виявили 7893 нових хворих на коронавірус. Із коронавірусом було госпіталізовано 3026 осіб та підтверджено 157 летальних випадків. Одужало за минулу добу 2993 пацієнти. За весь час пандемії в Україні на Covid-19 захворіло 1 554 256 осіб.

Станом на 22 березня в Україні вже вісім регіонів перебувають в «червоній» зоні карантину – Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

Останніми днями Covid-шпиталiзацiї ростуть по всiй країнi.