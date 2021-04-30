Нові правила отримання субсидій. Влада покарає заощадливих пенсіонерів

«Фактично карати пенсіонерів за ощадливість – немудро», – експерт

Уряд ухвалив зміни до правил надання субсидій. Якщо в людей є депозит у 100 тисяч гривень, така особа втрачає право на субсидії. Виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста» Святослав Павлюк розповів, що така зміна негативно вплине на фінансову ситуацію літніх людей, яких позбавлять субсидій через їхню заощадливість.

Павлюк зазначив, що влада у такий спосіб хоче покарати тих пенсіонерів, які десять років відкладають пенсію у «заначку».

«Хочеться звернути звернути увагу Мінсоцполітики й Кабміну на логіку того, яку поведінку споживача держава формує такими рішеннями. По перше, заощадження пенсіонерів – це особливі заощадження, фактично карати їх за ощадливість – немудро. По друге, люди просто заберуть депозити з банків і на тому це все закінчиться, формально все буде добре, але гроші банківська система втратить», – розповів він.

Кабінет міністрів 14 квітня посилив вимоги при наданні житлових субсидій. Постановою встановлюється, що під час призначення субсидій будуть враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо.

Субсидій позбавлятимуть у разі покупки на суму 50 тисяч гривень. Крім того, вводяться обмеження щодо наявності другого житлового приміщення, другого транспортного засобу тощо. За розрахунками Мінсоцполітики, нові правила призведуть до скорочення кількості субсидіантів «на декілька відсотків».

В Україні середній розмір субсидій в березні виріс на 13,6% в порівнянні з лютим. Допомога на оплату комуналки від держави отримали вже 2,95 млн сімей.

Із 1 травня усі українці, які отримують субсидію, будуть отримувати її живими грошима, також вводяться деякі нові правила щодо тих, кому субсидії призначатись не будуть.