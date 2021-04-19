У Мінсоцполітики розповіли, кого позбавлятимуть субсидії

Кабінет міністрів 14 квітня посилив вимоги при наданні житлових субсидій

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою посилив вимоги при наданні житлових субсидій. Субсидій позбавлятимуть у разі покупки на суму 50 тисяч гривень. Про це заявив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко в етері телеканалу «Інтер».

«На сьогодні встановлено чітке правило, якщо здійснено дороговартісну покупку, це абсолютно чітко визначено, що це 50 тисяч гривень, то в такому випадку субсидія призначатися не буде», – сказав Музиченко.

Крім того, вводяться обмеження щодо наявності другого житлового приміщення, другого транспортного засобу тощо. За розрахунками Мінсоцполітики, нові правила призведуть до скорочення кількості субсидіантів «на декілька відсотків».

Як нагадав Музиченко, субсидії – «це адресна соціальна допомога тим, хто не може, а не хоче оплачувати комунальні послуги».

Як зазначив чиновник, зараз проводиться серйозна робота щодо підтвердження права на субсидії, у тому числі верифікація.

Кабінет міністрів 14 квітня посилив вимоги при наданні житлових субсидій. Постановою встановлюється, що під час призначення субсидій будуть враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощою Посилюються вимоги під час призначення субсидій у частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій із купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.

Крім того, припиняється діяльність та повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, які можуть призначати субсидії в окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається.

В Україні середній розмір субсидій в березні 2021 виріс на 13,6% в порівнянні з лютим. Допомога на оплату комуналки від держави отримали вже 2,95 млн сімей.

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