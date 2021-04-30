Зеленський підписав важливий закон щодо постачання комунальних послуг

Співвласник багатоквартирного будинку у будь-який час зможе змінити вид договору чи врегулювати надання послуги

Вводиться диференційована оплата за воду і за тепло в залежності від того, хто несе витрати з обслуговування лічильника

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №2458 стосовно механізму встановлення тарифів на комунальні послуги. На сайті Верховної Ради зазначено, що законопроєкт повернули з підписом президента.

Законопроєкт №2458 схвалила Рада в другому читанні ще на початку грудня минулого року.

Згідно з документом, запускається впровадження публічних договорів про постачання комунальних послуг.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це дозволить комунальним підприємствам, які постачають тепло і гарячу воду, поліпшити свій фінансовий стан і гарантувати якість послуг для споживачів.

Закон передбачає, що з споживачами компослуг в приватному секторі і в багатоквартирних будинках, які не обрали модель організації договірних відносин, будуть укладені нові договори теплопостачання, постачання гарячої води, централізованого водопостачання тощо.

Також передбачені диференційовані тарифи на транспортування та постачання теплової енергії (в залежності від наявності / відсутності центральних і індивідуальних теплових пунктів).

Споживачам повернуть кошти, які заклали в тарифах постачальника на установку лічильників, в разі самостійного встановлення ними лічильників тепла. Вводиться диференційована оплата за воду і за тепло в залежності від того, хто несе витрати з обслуговування лічильника.

У тексті законопроєкту до першого читання доступ у житло комунальникам хотіли дозволити за будь-яке порушення договору. Однак прийнятий парламентом закон у підсумку надав таке право виключно представникам газового оператора.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №2458 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг» 3 грудня 2020 року.

До слова, напередодні Рада підтримала введення пільгового тарифу на електрику: хто може отримати знижку.

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