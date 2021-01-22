Нові правила в'їзду до ЄС: до чого треба готуватись українцям

Голова Європейської Ради Шарль Мішель провів відеоконференцію членів Європейської Ради з питань коронавірусу у Брюсселі, Бельгія, 21 січня 2021 року

Лідери ЄС хочуть залишити відкритими внутрішні кордони, а для третіх країн обов'язковими будуть тести

У понеділок Європейська комісія має оприлюднити інформацію про нові заходи у боротьбі з пандемією. Для цього навіть планувалося переглянути умови роботи внутрішніх кордонів блоку. Скоріш за все кордони всередині ЄС залишаться відкритими, однак діятимуть певні обмеження.

Про це повідомляє Politico.

Після зустрічі лідерів глава Євроради Шарль Мішель заявив, що країни ЄС повинні тримати свої кордони відкритими, але «можна розглянути обмеження для несуттєвих поїздок».

«Слід категорично не заохочувати всі другорядні поїздки, як всередині країни, так і, звичайно, через кордони», - заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Винятки будуть діяти для основних робітників і вантажів.

У понеділок Європейська комісія запропонує нові заходи в спробі скоординувати обмеження на поїздки на тлі сплеску вірусу і загрози появи нових штамів.

Ідея полягає в тому, щоб додати на карту поширення коронавірусу в державах ЄС нову «темно-червону» категорію, яка буде використовуватися для регіонів, де вірус циркулює на дуже високому рівні. Люди, що прибувають з цих районів, повинні будуть пройти тест перед вильотом або мають бути поміщені в карантин після прибуття.

Комісія також запропонує нові заходи безпеки для людей, які подорожують з третіх країн, серед яких Україна, включаючи вимогу пройти тестування перед поїздкою. Нагадаємо, в'їзд до ЄС з весни минулого року залишається закритим для більшості українців. В'їхати можуть лише окремі категорії громадян.

Лідери ЄС також погодилися на можливість узгодження загальних стандартів сертифікатів про вакцинацію для медичних цілей.