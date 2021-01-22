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    Україна готується до військових навчань Sea Breeze-2021

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    В Одесі відбулась&nbsp;перша конференція з планування українсько-американського навчання Sea Breeze-2021 - Україна готується до військових навчань Sea Breeze-2021
    В Одесі відбулась перша конференція з планування українсько-американського навчання Sea Breeze-2021
    Фото: Арміяінфо

    Торік через пандемію навчання Sea Breeze обмежилися лише морською фазою із залученням авіації

    В Одесі розпочала роботу конференція з планування українсько-американського навчання Sea Breeze-2021. Про це повідомляє АрміяInform.

    Зазначається, що метою конференції є з'ясування потенційного складу учасників навчання, погодження сценарію навчання, визначення можливих районів застосування підрозділів та напрацювання питань логістичного забезпечення

    «Це перша конференція з планування українсько-американського навчання Sea Breeze-2021. Пандемія коронавірусу внесла свої корективи, тому планування усіх практичних заходів, спілкування з американськими партнерами та іншими учасниками навчання проходить у дистанційному форматі», – зазначив заступник командувача ВМС Олексій Доскато.

    За його словами, під час навчання Sea Breeze-2021 заплановано проведення самооцінки 1-го рівня в межах Програми перевірки та зворотного зв'язку Концепції оперативних можливостей чотирьох підрозділів Військово-Морських Сил. Це десантно-штурмова рота морської піхоти, підрозділ спеціального призначення та два підрозділи корабельного складу флотилії ВМС.

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    Україна готується до військових навчань Sea Breeze-2021
    Україна готується до військових навчань Sea Breeze-2021
    Україна готується до військових навчань Sea Breeze-2021
    Україна готується до військових навчань Sea Breeze-2021
    Україна готується до військових навчань Sea Breeze-2021
    Україна готується до військових навчань Sea Breeze-2021
    Україна готується до військових навчань Sea Breeze-2021
    Україна готується до військових навчань Sea Breeze-2021

    Доскато зауважив, що торік міжнародне навчання серії Sea Breeze обмежилися лише морською фазою із залученням авіації. Усі спільні заходи розгорталися в акваторії Чорного моря без контакту особового складу.

    «Цього року сплановано розширити формат та компоненти навчання. Залучимо не лише морський та повітряний компоненти, але й додатково береговий та водолазний компоненти. Тобто ми плануємо провести класичний варіант навчання з відпрацюванням практичних дій у морі, на суші, у повітрі та під водою», – резюмував заступник командувача ВМС.

    Навчання серії Sea Breeze – це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.

    Теги: США Міноборони Одеса військові навчання військові навчання Україна ВМС
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