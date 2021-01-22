Перші українські лікарі отримали дозволи на роботу в Польщі за спрощеною процедурою (фото)

Лікарі можуть працювати в Польщі за спрощеними правилами максимум п'ять років

Дозволи на медичну практику в Польщі отримали двоє українців та троє білорусів

Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський 21 січня вручив п’ятьом лікарям з України та Білорусі документи, що підтверджують право на лікарську практику, повідомляє пресслужба відомства.

«До цього часу лікарі поза межами Європейського Союзу, які хотіли працювати на польську систему охорони здоров'я, стикалися з різними адміністративними бар'єрами. Тому ми спростили діючу процедуру отримання права на здійснення професії. Наприкінці 2020 року було прийнято два законодавчі акти, які полегшили роботу лікарів та стоматологів за межами території держав-членів у Польщі, забезпечуючи при цьому якісне лікування поляків», – розповів міністр Недзельський під час прес-конференції.

За його словами, це зменшує величезний дефіцит лікарів у Польщі.

Слід зазначити, що дозволи на лікарську практику за спрощеною процедурою є тимчасові.

«Лікарі можуть працювати в Польщі за спрощеними правилами максимум п'ять років. Після закінчення цього терміну, якщо вони не відповідають всім кваліфікаційним умовам, як це має місце у кожного лікаря, вони втрачають свою професійну кваліфікацію», – зазначив Адам Недзельський.

До 20 січня 2021 року до Міністерства охорони здоров’я Польщі було подано 46 заяв (переважно з Білорусі та України). З них 34 стосуються лікарів та 12 стоматологів. Станом на четвер було прийнято рішення по п’яти заявам, а інші ще аналізуються або доповнюються.

Лікарі, які отримали ліцензію на практику за спрощеною процедурою:

Дмитро Верига, уролог (Україна)

Олена Гузь, педіатр (Україна)

Віктар Анікевич, анестезіолог (Білорусь)

Алег Тафелюк, спеціаліста з внутрішніх хвороб (Білорусь)

Глеб Луханін, спеціаліста із загальної хірургії (Білорусь).

Нагадаємо, право на практику лікаря та стоматолога за спрощеною процедурою було запроваджено наприкінці 2020 року в Європейському Союзі.

Лікар, який отримав право на практику за спрощеною процедурою, в Польщі має статус лікаря без спеціалізації. Його спеціалізація, здобута в рідній країні, може бути визнана лише тоді, коли лікар отримає право необмеженого характеру займатися професією.

Раніше треба було розпочати визнання диплому в одному з медичних університетів Польщі, тоді потрібно пройти аспірантуру або визнання аспірантури, що проводилася за кордоном. Потім треба було скласти іспит медика чи стоматолога та іспит з польської мови.

Під час підготовки закону про спрощене працевлаштування медиків, у Польщі сподівались, що до них з України приїдуть працювати дві тисячі лікарів і п’ять тисяч медсестер. Середня зарплата лікаря в Україні становить близько 9 тис. грн.

Наприкінці минулого року міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявляв, що медики повинні отримувати мінімум 23 тис. грн.

Нагадаємо, 21 січня Польща виявила у себе «британський» штам Covid-19.

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