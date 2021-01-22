До списку країн «зеленої» зони наразі входять 126 країн, серед них: Туреччина, Молдова, Вірмені, Болгарія, Єгипет та Сінгапур

Список країн «червоної» зони поповнився двома країнами

Україна розширила список країн «червоної» зони до 68. Це на дві країни більше, ніж у списку минулого тижня. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

До «червоної» зони в переліку віднесені Угорщина, Румунія, Албанія, Білорусь, Австрія, Канаді, Польща, Бразилія, Італія, Франція, Іспанія, Ізраїль, Чехія, США, Російська Федерація та інші.

До списку країн «зеленої» зони наразі входять 126 країн, серед них: Туреччина, Молдова, Вірмені, Болгарія, Єгипет та Сінгапур.

У списку наводяться дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я, зокрема інформація про кількість активних випадків захворювання на Covid-19 на 100 тис. населення в кожній країні. В Україні станом на 21 січня цей показник становить 204,3.

Нагадаємо, до «червоної зони» потрапляють ті країни, в яких захворюваність на ковід вище, ніж в Україні. Після повернення з цих країн необхідно піти на самоізоляцію на 14 днів за допомогою програми «Вдома» або протягом доби зробити ПЛР-тест. У разі негативного результату самоізоляція не потрібна. Також можна приїхати з готовим тістом, зробленим не раніше ніж за 48 годин до перетину кордону.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 21 січня, виявлено 5 348 нових хворих на коронавірус. Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 900 осіб, летальних випадків – 163, одужало – 14 239 осіб. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 182 969 осіб, одужало – 928 969 осіб, летальних випадків – 21 662.

У світі станом на 22 січня коронавірус зафіксували у понад 98 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 2,1 млн осіб, а одужали від хвороби 70,4 млн людей.