Новинський відреагував на перевірку законності його громадянства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вадим Новинський опублікував відповідь ДМС про законність надання йому громадянства

Звернення ГПУ до ДМС Новинський назвав «черговим прикладом переслідування політичних опонентів влади»

Народний депутат від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський відреагував на звернення Генпрокуратури до Державної міграційної служби про його українське громадянство.

Про це Новинський написав у Facebook.

«Міграційна служба вже неодноразово перевіряла дотримання процедури і законність надання мені громадянства. Спеціально для прокурорів публікую офіційну відповідь служби, в якому чітко сказано, що «порушень законодавства України з питань громадянства не встановлено», - зазначив він.

Звернення Генпрокуратури до ДМС він назвав «черговим прикладом переслідування політичних опонентів влади».

Нагадаємо, Генеральна прокуратура перевіряє законність надання громадянства Україні народному депутату від «Опозиційного блоку» Вадиму Новинському. Про це йдеться у рішенні Печерського районного суду Києва від 31 липня. Суд дозволив тимчасово вилучити оригінали справи про прийняття Новинського до громадянства України.

Від травня 2014 року Генпрокуратура проводить розслідування за фактом перевищення влади і службових повноважень високопосадовцями, зокрема Вадимом Новинським, при незаконному позбавленні волі особистого помічника нині покійного предстоятеля УПЦ (Московського патріархату) Володимира Сабодана – Олександра Драбинка. Новинський підозрюється у співучасті. Депутат справу проти себе називає сфабрикованою.

У грудні 2016 року Верховна Рада України дала згоду на притягнення Вадима Новинського до кримінальної відповідальності за клопотанням Генпрокуратури України.

Нещодавно нардеп від Опозиційного блоку Вадим Новинський заявив про створення нової політичної сили, так званої «Партії миру». Разом з тим депутат від Опоблоку Микола Скорик, який належить до «льовочкінського» крила, каже, що ініціатива Новинського не обговорювалась у фракції, але запевняє, що до розколу в політсилі не призведе.