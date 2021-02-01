Новий голова Черкаської ОДА обіцяє перевезти сім’ю з Києва

Олександр Скічко: Дружина сказала, що готова зі мною жити на два міста

Новий голова Черкаської ОДА Олександр Скічко переїде у власне житло в Черкасах, а його дружина житиме на два міста, бо бізнес у неї в Києві. Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

Скічко зазначив, що в період губернаторства відвідуватиме Київ максимум на вихідні. «Якщо ти влаштувався на роботу в Черкаси, то як можна жити в Києві?», – сказав він. Скічко додав, що його батьки живуть у Черкасах. Також він там має будинок і квартиру.

Новий голова Черкаської ОДА додав, що його успішна дружина теж житиме в Черкасах.

«Поїде. Люди живуть штампами, і я до цього звик. Колись у студентські роки, коли я знайомився з дівчиною, усі завжди казали, що я симпатичний і тому мені з дівчатами просто. А більша частина дівчат навпаки думали, що так просто не здадуться. Моя дружина завжди мене підтримає й готова буде поїхати в Черкаси. Щоправда, на перших порах, їй там буде складно. Без роботи, без друзів. Тому що в Києві в неї насичений графік», – сказав він.

Скічко додав, що разом із дружиною вже намітили декілька соціальних проєктів. Зокрема використовуватимуть відомих людей, щоби промотувати Черкащину, як туристичний регіон.

Скічко додав, що в Черкасах знайдуть новий садочок для доньки. «А от коли піде в школу – буде складніше. А старший у нас навчається за кордоном, тому для нього не є проблемою, куди приїжджати на канікули», – сказав він.

Нагадаємо, Олександр Скічко у 2019 році виграв вибори в 197 окрузі з центром у Каневі, а 29 січня очолив всю Черкаську область.

29-річний новий голова Черкаської обладміністрації отримав популярність як пародист, а потім телеведучий. Піком його телевізійної кар’єри став міжнародний конкурс «Євробачення», який проходив у 2017 році в Києві.

Його дружина – власниця готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv Єлизавета Юрушева, донька мільярдера Леоніда Юрушева. Вона має двох дітей від першого шлюбу: сина Даніеля (2008) та доньку Наталю (2015).