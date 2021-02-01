«Мій тесть не знає ні Зеленського, ні Єрмака»

З головами облдержадміністрацій у Володимира Зеленського не складається: нинішній президент змінює їх, як рукавички. Деякими областями за півтора року правління нинішнього президента встигли вже покерувати по п’ять осіб. У пошуку потрібних кадрів глава держави навіть жертвує інтересами власної фракції в парламенті: так, наприклад, на Харківську область Офіс президента свого часу кинув нардепа-мажоритарника Олексія Кучера. Той спочатку позбувся депутатського мандата, а в скорому часі і посади голови ОДА…

На днях з парламенту у регіони був перекинутий ще один мажоритарник – Олександр Скічко. У 2019 році він виграв вибори в 197 окрузі з центром в Каневі, а 29 січня очолив всю Черкаську область. Тепер владі доведеться шукати заміну цьому депутату, але повторні вибори на окрузі відбудуться не раніше осені.

Скічко – колишній шоумен, яких вистачає в нинішній владній команді. Новий голова Черкаської обладміністрації отримав популярність як пародист, а потім телеведучий. Піком його телевізійної кар’єри став міжнародний конкурс «Євробачення», який проходив у 2017 році в Києві. Скічко був одним із ведучих фестивалю і цілком достойно справився з цією місією.

Стрімкий злет молодого артиста у політиці злі язики пов'язують з персоною його тестя. Мова про одного з найбагатших людей країни – мільярдера Леоніда Юрушева. Власне, 29-річний голова ОДА ніколи й не приховував своїх родинних зв'язків. Зустріч із «Главкомом» він призначає в готелі Fairmount на Подолі, яким керує і володіє його дружина Єлизавета Юрушева. Втім Скічко запевняє, що родина до його нинішньої політичної діяльності не має жодного стосунку.

У першому великому інтерв’ю після указу про призначення Скічко розповів «Главкому» про те, як він шукатиме спільну мову з місцевими елітами, зокрема, з бунтівним мером Черкас, та чим насправді він має завдячувати своєму впливовому тестю.

«Коли тебе призначають головою ОДА, з’являється стільки друзів…»

Олександр Скічко

Олександре, вітаємо з призначенням! І перше ж питання: як надовго ви збираєтесь осісти на Черкащині?

Все залежить від результатів. На сьогодні губернатори змінюються доволі часто. Я готовий працювати та реалізувати амбітні проекти – на це потрібні мінімум півтора-два роки. Я однозначно не йду туди на три-чотири місяці, принаймні я б так не хотів.

Враховуючи те, що голови ОДА при президентові Зеленському часто змінюються, вам не здається, що вами зараз просто закривають дірку, бо ваш попередник не впорався? І навіть якщо це не так, вас все одно будуть сприймати в регіоні як чергового «тимчасового», бо за час президента Зеленського, а це навіть ще не два роки правління, областю керували чотири (!) голови ОДА, і ще два виконувачі обов’язків.

Хто керував Черкаською ОДА з часу обрання президента Зеленського Висоцький Тарас Миколайович (в.о.) — 24 червня 2019 – 30 липня 2019 Шевченко Ігор Юрійович — 30 липня 2019 – 4 листопада 2019 Боднар Роман Миколайович — 4 листопада 2019 – 28 серпня 2020 Сергійчук Сергій Іванович — 28 серпня 2020 – 29 грудня 2020 Гусак Віктор Григорович (в.о.) — 29 грудня 2020 – 29 січня 2021 Скичко Олександр Олександрович — 29 січня 2021

Діяльність губернатора та те, як його сприймають, формується в перші місяці його роботи: з якими ініціативами він заходить та які меседжі дає для області. В мене є чіткий меседж про розвиток, інвестиції та проєкти, які ми хочемо реалізувати. Тому сподіваюся, що мене не будуть сприймати як «тимчасового». Звичайно, треба поспілкуватися з місцевими елітами, бізнесом. Я розумію їхні побоювання з приводу того, що в мене може бути недостатньо досвіду, але я готовий брати до себе професіональних фахівців з більшим досвідом, ніж у мене, і бути менеджером, який задає напрямок руху.

Але всі голови ОДА, коли їх призначають, кажуть про розвиток та інвестиції. І де це все, коли їх звільняють? Що саме ви будете пропонувати місцевим елітам? Вони чекають на цей меседж.

Мені точно буде простіше, ніж моєму попереднику, тому що я з Черкас. Я знайомий з багатьма проблемами області, з обласною радою.

Свою команду ви привезете з собою?

На сьогодні там є два заступники губернатора, яких я добре знаю. Ми з ними працювали за мого попередника: один з них відповідає за фінанси, інша – за гуманітарний блок. Але як буде далі – не можу сказати. До мене зараз ходять люди, які радять когось в той чи інший департамент, але не можна всіх звільнити і нових завести. До того ж, ті, хто до мене ходить, це не ті люди, яких я знаю по 20 років.

Що це за люди? З вашої фракції «ходоки»?

І з нашої, і з інших. Виходять на мене навіть через друзів з телебачення. Коли тебе призначають головою ОДА, то з’являється стільки друзів, про яких ти навіть не підозрював. Але я до цього нормально ставлюся, бо хороші кадри треба десь брати. Я збираюся зайти в обладміністрацію, подивитися, до чого люди готові, заявити про свої правила роботи та цінності. Якщо люди готові їх розділяти, будемо працювати. Єдине, про що я вже зараз кажу: я – не чиновник, який працює з дев’ятої ранку до шостої вечора. Я – прихильник роботи не за графіком, а за зробленими справами.

А не вийде у підсумку так, що ви будете керувати областю з Києва, наприклад, з цього чудового готелю, який належить вашій родині?

Максимум, що можна собі дозволити – це на вихідні відвідувати Київ. Дякувати Богу, в мене чудова дружина, яка сказала, що готова зі мною жити на два міста, бо бізнес у неї в Києві. І взагалі, якщо ти влаштувався на роботу в Черкаси, то як можна жити в Києві?

Чудовий приклад для вас – колишній губернатор Чукотки Роман Абрамович. Цей багатій чудово керував далекою російською провінцією десь з Лондона.

Але ми ж не на Чукотці.

Тобто ви збираєтесь змінити комфортний Київ на Черкаси. Де ви там збираєтесь жити? У декларації вказано, що у вас там є квартира.

Так, там мешкають і мої батьки, є будинок, є квартира. Тому житло – це не проблема.

Давайте говорити чесно, ваша успішна дружина та ще й з дітьми туди не поїде.

Чому не поїде? Поїде. Люди живуть штампами, і я до цього звик. Колись у студентські роки, коли я знайомився з дівчиною, всі завжди казали, що я симпатичний і тому мені з дівчатами просто. А більша частина дівчат навпаки думали, що так просто не здадуться. Моя дружина завжди мене підтримає і готова буде поїхати в Черкаси. Щоправда, на перших порах, їй там буде складно. Без роботи, без друзів. Тому що в Києві в неї насичений графік. Але вона завжди знаходить собі справу: ми вже намітили декілька соціальних проєктів, які вона може робити, будемо використовувати відомих людей, щоб промотувати Черкащину як туристичний регіон.

Гаразд. Але є діти, які нині ходять в садочок, в школу… Для них такий переїзд також випробовування.

До 1 вересня проблем не бачу, тому що донечка ходить в садочок. Новий садочок ми можемо знайти і в Черкасах. А от коли піде в школу – буде складніше. А старший у нас навчається закордоном, тому для нього не є проблемою, куди приїжджати на канікули.

Тим часом дружина нового голови ОДА вже оголосила про переїзд:

Пост Єлізавети Юрушевої в Instagram

«На телебаченні і в шоубізі я заробляв більше»

Олександр Скічко (фото: novy.tv)

Ваша дружина в одному з інтерв’ю казала, що ви після свого походу в політику більше втратили, ніж набули...

Зрозуміло, що на телебаченні і в сфері шоубізу я заробляв більше – можна хоча б порівняти мої декларації за 2019 та 2020 роки. Але ми з дружиною на самому початку, коли я вирішив йти в політику, сіли і домовились, бо розуміли, що так буде. Домовилися, що я йду на це свідомо. І я сприймаю політику як суспільно-важливу роботу. І так – я втратив в прихильності та любові аудиторії, причому це відчувалося вже в перший тиждень.

Як саме ви це відчули?

Ось ти тільки-но був відомою людиною, з тобою всі хотіли фотографуватися, сприймали як друга, а коли ти як нардеп перший раз приїжджаєш на округ, то люди вже незадоволені…

Очевидно, у нашого президента така ж проблема?

Звісно, політиків люблять менше, ніж зірок. Я йшов на це свідомо, аби за перший період часу провести необхідні кардинальні реформи, навіть ті, які не популярні.

У п’ятницю, 29 січня, у вас була розмова з президентом, який щойно підписав указ про призначення. Які задачі він вам нарізав, які напутні слова говорив, окрім загальних фраз на публіку про залучення інвестицій, покращення добробуту та ваші наполегливість і обізнаність у питаннях інфраструктури?

На Черкащині є ряд проблем, якими потрібно займатися. В Смілі є проблема з опаленням, в Умані – з приїздом хасидів, є загальні проблеми з виконанням капітального будівництва, неосвоєнням коштів… Всі ці показники необхідно вирівнювати. Крім цього, стоять питання залучення інвестицій, створення нових робочих місць, якихось знакових проєктів, які виходять за межі «Великого будівництва».

Про що конкретно мова?

Наприклад, проєкт бізнесмена Василя Хмельницького з будівництва в Черкасах технопарку, який передбачає створення ІТ-школи, коворкінга. І це той майданчик, який зупинить від’їзд молоді за кордон. Насправді, якщо ви живете не в містах-мільйонниках, вам складно знайти нестандартне навчання та змінити фах, і це буде шансом для багатьох.

«Мер Бондаренко підтримував мене на парламентських виборах»

«Главком» зустрівся з Олександром Скічком в готелі, який належить родині нового голови Черкаської ОДА

Покопаємося трохи у недалекому минулому. Під час місцевих виборів ви розраховували, що «Слуга народу» висуне вашу кандидатуру в мери Черкас. Чи вважаєте ви, що партія зробила помилку, зробивши ставку на іншого кандидата? Чи у «слуг» взагалі не було шансів боротися з діючим мером Анатолієм Бондаренком?

Варіанти є завжди, і Вітя Євпак з «Голосу», який був його опонентом у другому турі, це довів.

Євпака підтримали всі, хто тільки можна, але Бондаренко все одно переміг.

Є ж різниця в перемозі – 80 на 20% чи 55 на 45%. Через коронавірус явка була надзвичайно низькою, і за голосами у Бондаренко досить незначна перевага. Тому боротись можна завжди. Так, я був одним з претендентів на роль кандидата у нашому внутрішньопартійному праймеріз. Але на той момент команда обрала Віталія Ільченка, який особисто мені імпонував та й зараз імпонує. Це – чесний порядний бізнесмен, який є одним з найбільших платників податків в області. Взагалі на сьогодні для бізнесмена зробити крок в політику – це не робота на своє благо, для Ільченка так точно. Коли ми вже бачимо результати, то просто розмірковувати, що було б, якби був інший кандидат. Але на той момент, коли робився цей вибір, мені здається, він був правильним.

У яких ви стосунках з мером Черкас? Ми всі пам’ятаємо його гучний конфлікт з президентом, відмову запроваджувати карантин. Як ви плануєте будувати відносини з такою специфічною персоною?

Складне питання. У мене немає особливих стосунків з Бондаренком, окрім того, що він підтримував мене на парламентських виборах.

А чого це він вас підтримував? Хотів таким чином подружитися з новою владою?

Не готовий відповідати за нього, але мене тоді багато бізнесменів та чиновників підтримували. Якщо повернутися до стосунків з Бондаренком, то я хочу, аби область розвивалася, а місто і область мають розвиватися разом. Ми маємо бути у співпраці з міською радою. Знаходитись у конфронтації невигідно в першу чергу для міста і його мешканців. Я сподіваюся, що у нас буде конструктивна робота і ми більше не побачимо бунтівного настрою. У нас є плани: незавершене будівництво школи олімпійського резерву, проєкт з екстреної медичної допомоги, якої зараз немає в Черкасах. Поки у мене комунікації з Бондаренком не було, але побачимо, як буде після підписання указу.

Ходили чутки, що ваш попередник Сергій Сергійчук не знайшов спільної мови з місцевими елітами, зокрема, з відомим бізнесменом Анатолієм Шкрибляком, за що і поплатився посадою. Як ви плануєте будувати стосунки з місцевими «авторитетами»?

Я планую конструктивну роботу з чесним порядним бізнесом, який платить податки та діє в рамках закону. Якщо бізнес цього не робить, то завдання голови ОДА – цю ситуацію змінити.

Тобто ви готові, що до вас будуть звертатись «ходоки» з проханням допомогти якомусь конкретному бізнесу? Цілком чесному та порядному...

Якщо говорити про конкретну Черкаську ТЕЦ, то колишній очільник ОДА казав, що вона завищує тарифи. Якщо вони дійсно завищені, треба приймати рішення, але треба це питання вивчити. Я поки не бачив розрахунків. В мене є повна комунікація з Кабінетом міністрів, головами парламентських комітетів – якщо буде потрібна підтримка, будемо звертатись.

Черкащина – не чужий регіон для власника «Нашої ряби» Юрія Косюка, який і підприємство там має, і депутатів своїх порозсував у різні фракції облради. У яких ви з ним стосунках?

В мене немає особистих стосунків з Юрієм Косюком. Він є одним з найбільших платників податків в області. Якщо бізнес діє чесно – хай працює, ми будемо сприяти, допомагати. Якщо ні – я цього прикривати не буду.

За законом після призначення ви маєте скласти депутатський мандат. Ви зробите це швидко, чи будете залишатися депутатом, як мер Херсона Ігор Колихаєв?

Після появи указу я подам заяву на ім’я голови Верховної Ради, а далі це питання має бути винесене в зал. Коли це буде зроблено, я не знаю.

А якщо питання не буде винесене ще довго, ви будете ходити на роботу в парламент?

Ми вивчали це питання. За законом, як тільки депутат подає заяву про складання повноважень, він вже може працювати на новій посаді. Після цього голосувати в парламенті, навіть якщо є якась правова колізія, я вважаю, буде неправильним. Мені в Черкасах вистачатиме роботи, і не думаю, що матиму час ще й їздити в Раду «підголосовувати».

У вашому окрузі, скоріш за все, восени відбудуться нові вибори. У вас вже є кандидат, якого якого ви підтримаєте?

Поки ні.

Ви вже розумієте, з якою конфігурацією зіштовхнетеся в обласній раді? Чи вона буде дружня до вас, чи може статися, як при попередніх президентах, коли депутати будуть воювати з головою ОДА і висловлювати недовіру?

У нас немає там більшості. Є фракції «Черкащани», «Батьківщина», «Європейська солідарність», які в певний момент об’єдналися та створили більшість. У «Слуги народу» також є заступник голови облради. Я спілкувався з різними політичними фракціями, і вони налаштовані на конструктивну роботу.

«Дружина була не проти мого походу в політику. А от тесть…»

Олександр Скічко: Дякувати Богу, в мене чудова дружина (на задньому плані - Єлізавета Юрушева)

Не можемо не поставити питання про вашого тестя – бізнесмена-мільярдера Леоніда Юрушева. Наскільки переконуєте ви, ваша родина була не в захваті від вашого походу в політику, але парадокс – при цьому ваш кар’єрний ріст пов’язують саме з його персоною. Тесть взагалі цікавиться вашою політичною діяльністю?

Я не можу сказати, що не цікавиться. Він, як бізнесмен, читає новини, дивиться, що відбувається, і коли ми приїжджаємо на вихідних до батьків моєї дружини, то можемо поговорити і про політику в тому числі. До цієї людини завжди можна звернутися за порадою, тому що він має великий багаж досвіду, насамперед в бізнесі, і взагалі житті в цій країні. Але він не є учасником процесу, він не знайомий ні з ким з Офісу президента. Якщо різні олігархи, як кажуть, спілкуються з президентами, його помічниками, то він не знає ні Зеленського, ні Єрмака, ні Тимошенка, ні Шефіра…

Так ви тепер можете його з ними познайомити.

Він – людина дуже мудра і досвідчена і, можливо, за всі ці роки в нього накопичилося певне розчарування і зникла цікавість до політики.

Коли виникає якесь питання, ви йдете до нього за порадою?

Можу порадитися, це – правда. Але це більше не про політику, а про життєвий досвід взагалі.

Ви можете сказати, що саме перейняли в нього?

По-перше, це багаж знань, які стосуються бізнес-процесів. Під час моєї передвиборчої кампанії я багато говорив про сферу переробки і зараз впевнений, що це – єдине, що може врятувати Україну. На сьогодні інвестора потрібно заманити будь-яким шляхом: дати пільги, зменшити податки, зробити всі дозволи, щоб він створив робочі місця. Ми багато спілкувалися і спілкуємося на тему того, як влаштований його бізнес. Моєму тестю цього року виповнюється 75, я хочу перейняти його спокій та виваженість, але розумію, що це все приходить з досвідом.

Відомо, що ваша дружина вкладалася у вашу виборчу кампанію, а тесть?

Фінансування моєї кампанії складалося з моїх особистих заощаджень, дружини і навіть деяку частину додали мої батьки.

Тобто в принципі дружина була не проти вашого походу в політику, якщо вона в нього вкладалася?

Моя дружина не була проти. А от тесть – так.

Казав: «навіщо тобі ця клоака»?

Ну, приблизно так. Адже це все-таки відображається і на родині. Такого частого згадування прізвища Юрушева, повірте, за останні десять років не було, мабуть, з моменту, як він продав свій банк. А він – людина непублічна, не любить взагалі, коли з’являється якась стаття про нього.

І як він сприйняв ваше призначення головою ОДА?

Я ще про дружину не завершив, почекайте… У нас така родина, що ми завжди підтримуємо ініціативи кожного. Якщо проаналізувати, то щороку в мене новий проект – то я на одному каналі працював, то було «Євробачення», то продакшн свій створив, запустив своє шоу. Кожен рік, здавалося, треба трошечки більше попрацювати, а потім буде більше часу, аби відпочити. А от тепер – голова ОДА.

«Я свій перший бізнес почав у 18 років»

Олександр Скічко

Тобто в Раді ви не отримували бажаного драйву і результату. Тому вважаєте, що під час керівництва областю цей драйв і ефективність з’являться?

Однозначно. Я неодноразово заявляв президенту і його помічникам, що хочу більшого, готовий брати на себе відповідальність і показувати результат.

Ви ж натякали на посаду міністра інфраструктури, правильно розуміємо?

Не тільки міністра, я міг би очолити і орган центральної виконавчої влади. Ну, «Укрзалізниця» – це досить амбіційно, а от, скажімо, «Укртрансбезпека»… Я ж більше в цьому напрямку працював – залізниця, дороги…

Тема транспорту та інфраструктури, якою ви так опікуєтесь, пов’язана з бізнесом сім’ї?

Не пов'язана вона з бізнесом сім’ї. Просто коли півтора року тому я прийшов в Раду, в мене був вибір – який комітет обрати. І в який би комітет я не пішов, це було б пов’язано з бізнесом сім’ї. Якщо б пішов в комітет по культурі, всі б сказали: ну, ясно, артист – пішов в культуру. Я міг би піти в туризм, але ми зараз сидимо в готелі, який належить моїй сім’ї, і пішли б розмови, що я обрав туризм, аби готелі будувати. Я пішов в комітет з питань інфраструктурі.

З чого раптом туди?

Мені завжди було цікаво займатися бізнесом. Я свій перший бізнес почав у 18 років, коли вчився на першому курсі.

Який саме?

Ми здійснювали торгівлю молочною продукцією – збирали в населення молоко і відвозили на підприємство. Цей бізнес був неуспішний і швидко згас. Я у ті роки взагалі мало що розумів. Коли я працював на телебаченні, то створив свою агенцію, івент-компанію, яка мала займатися організацією різних заходів, свят і так далі. Вона більш-менш функціонувала. Потім я створив свій продакшн, і це був, як мені здається, мій найбільш успішний бізнес-кейс, адже це був повноцінний ТВ продукт, який ми виробляли, і це був дійсно гідний продукт: на телеканалі «Україна» було телешоу «Без паніки», коли ми сиділи і в жартівливому ключі обговорювали новини. Цей проєкт вісім місяців успішно проіснував на українському телебаченні. Я там робив все з нуля, починаючи від бухгалтерії, завершуючи організацією зйомки, ведення, написання сценарію.

Так, і до чого тут залізниця?

А до цього я певний час працював членом наглядової ради на підприємстві мого тестя, яке пов'язане з залізницею, – «Дніпровагонрембуд». До цього я не мав жодного відношення до інфраструктури, але до мене звернулися друзі з одною бізнес-ідеєю, яка була пов'язана з цим заводом, і мене це зацікавило. Я почав їздити в Дніпро. Коли я туди приїхав, це була повна клоака, бізнес, процеси були налаштовані дуже неефективно. На підприємстві не було економії, наприклад, лічильників електроенергії у кожному цеху, не було нормального документообігу, якісь таблички там робили в Excel і так далі. Я почав діяти.

Так от в момент, коли я прийшов у Верховну Раду, я обирав між комітетами з аграрки, бо в мене округ аграрний, та інфраструктури. В Трускавці, коли нас ділили по комітетах, я пішов саме в комітет аграрної політики. Але мені це на той момент здалося не зовсім близьким. Якраз тоді в нас відбувалася якась лекція про інфраструктуру – про важливість використання коштів в інфраструктурі, мультиплікатори, і я вирішив себе спробувати себе в цьому напрямку. В інфраструктурі є декілька напрямків, але оскільки я вже тоді був «досвідчений залізничник» (сміється), який рік чи пів року пропрацював на заводі і розумів, що таке напіввагони, цільнокат, автозчеп, колісна пара, то я пішов в комітет з інфраструктури і почав розбиратися. Знову ж – не можу сказати, що я був великим залізничником, і зараз ним не є, але принаймні у мене були якісь абсолютно елементарні, базові знання про це.

В момент, коли я заходив в цей комітет, у мого тестя була принципова позиція, що його завод не буде працювати з державними замовленнями до тих пір, поки я маю якесь відношення до залізниці. Так воно і сталося.

«Я жодного разу не бачив Ахметова»

Олександр Скічко

Отже, залізницю вам не дали, а відправили в Черкаську область.

Тепер поясніть, чому в парламенті вас зараховують до групи Ріната Ахметова?

Давайте почнемо з того, що у Верховній Раді мене ніхто не пов’язує з Рінатом Ахметовим, я про це читав лише в телеграм-каналах. Для того, щоб бути пов’язаним з Ахметовим, треба відстоювати якісь його інтереси, законодавчі ініціативи, голосувати за ті закони, які йому потрібні. А я завжди, якщо подивитися історію мого голосування, підтримував позицію фракції.

Є історія зі списанням старих вагонів. В цій історії проглядаються інтереси Ахметова, а ваші коментарі чітко в канві цих інтересів…

Я був проти ініціативи міністерства інфраструктури. Вважаю її неправильною і поясню чому. Припустимо, ви – бізнесмен, який має тисячу вагонів, і 500 вагонів з вашого вагонного парку досягли віку в 23-24 роки. При цьому це нормальні вагони, які ви відремонтували, вклали в них гроші, можливо, кредитні. І тут уряд виходить з ініціативою заборонити використовувати вагонів старше 21 року вже за два місяці. Що станеться з вашим бізнесом? Ви збанкрутуєте. Саме це пропонувалося за проектом постанови.

Це був певний лобізм власників нового вагонного парку, тому що за останні роки ціна на вагони впала. Чому впала? Тому що була «лазєйка», через яку з Росії завозили старі вагони та зерновози, тут ремонтували. Утворився профіцит і через це ціна обвалилася, ринок, по суті, почав просідати. Ситуація дійсно стала складною, але хіба можна за два місяці просто взяти і все заборонити? Сказати, що я – людина Ахметова, дуже просто, але потрібно ж розбиратися в проблемі.

Ну, вас можна зараховувати до орбіти Ахметова ще й тому, що ви працювали на його телеканалі. Ви знайомі з Ринатом Леонідовичем?

Я жодного разу навіть не бачив його. Думаю, що це пов’язано з двома факторами. Перше – я працював на каналі «Україна», який йому належить, а друге – мій тесть родом з Донецька.

Необов'язково особисто знайомитися, аби лобіювати чиїсь інтереси, ви ж розумієте.

Назвіть, які інтереси я лобіював?

Достатньо увімкнули медіа цього олігарха, аби побачити, яких депутатів вони «підсвічують». І там, до речі, не тільки ви...

Давайте підемо від зворотного. Ресурси, які якимось чином пов’язують з його холдингом, можуть підтримувати мої ініціативи і таким чином їх розповсюджувати. Я не впливаю на те, які ресурси тиражують мою думку. Я ніколи не відстоював ті чи інші його інтереси. Це чітко видно з моїх дій. Є кілька політиків, по яких добре видно, що вони лобіюють реальні інтереси певного олігарха. А так просто в телеграм-каналі написати, що я – людина Ахметова...

Посада міністра інфраструктури ще залишається для вас метою?

У мене ніколи не було чіткої мети посісти посаду міністра, але було бажання рухатися далі та розвиватися. Виконавча влада для мене здається набагато цікавішою, бо ти можеш показати тут і сьогодні конкретний результат. А в Раді ти можеш написати закон і докласти максимум зусиль, щоб він пройшов. Потім цей закон вступає в дію, ще треба подивитись, як будуть виписані нормативно-правові документи і чи цей закон взагалі буде виконуватись. А я хочу отримувати результат сьогодні – адже впровадити реформу «Укртрансбезпеки» можна за рік. Так само реально досягти результатів і на посаді голови ОДА.

«Антона Яценка там дійсно люблять»

Олександр Скічко

Завершуємо з політичними питаннями і переходимо до місцевих, які для вас скоро стануть більш актуальними. Просто цікаво, чи розумієте ви область, яку вам доручили. Готові відповісти на питання, коли була створена Черкаська область, готові?

Чесно, не знаю.

Скільки районів було на Черкащині і скільки стало?

Стало чотири – Золотоніський, Черкаський, Звенигородський, Уманський. Скільки було – не скажу, хоча впевнений, що якщо почати рахувати – згадаю.

З нового року вже діє новий адміністративний устрій, але президент досі не призначав голів районів на Черкащині.

Це логічно, адже не було призначено очільника Черкаської обласної державної адміністрації. Вони ще будуть призначатися.

Ви на своєму окрузі як депутат започаткували певні проєкти. Вам тепер легше буде їх реалізувати вже на місці?

Однозначно легше, адже депутат на сьогодні має лише механізм бюджету соціально-економічного розвитку регіону, але далі всю роботу виконує або обладміністрація, або райадміністрація, або ОТГ. З позиції губернатора набагато простіше це організувати, адже ти постійно знаходишся на місці, постійно комунікуєш з ОТГ. Плюс у мене залишаються всі інструменти народного депутата – якщо буде треба написати запит, то я можу звернутися до своїх колег з парламенту як з Черкаської області, так і з інших.

Питання від наших колег з впливового черкаського сайту «Прочерк». Давня проблема облцентру та прилеглих районів — забудова прибережної смуги. Як ви її збираєтесь вирішувати?

Так, питання дійсно проблематичне, потрібно вивчати ситуацію. Є об’єкти, які вже збудовані, і суд постановив, що це було дозволено. Суд – це найвища інстанція. По таких об'єктах, на жаль, ми нічого зробити не можемо. Якщо будуть інші об’єкти – потрібно вивчати, наскільки ці рішення в рамках закону. Я готовий захищати інтереси громади, але для цього потрібно розуміти чіткий законний механізм.

У Черкасах, як і в деяких інших обласних центрах, є проблема з місцевим аеропортом. Коли він, нарешті, повноцінно запрацює? Якщо за вашої каденції запуститься аеропорт, це точно пам’ятатимуть.

Два роки тому ремонтували злітно-посадкову смугу, і після завершення робіт через певний час там з’явилися дефекти. Були відкриті кримінальні провадження, проходили експертизи. Я не знаю, в якому стані там все зараз. Треба розуміти, умовно кажучи, чи можна зняти верхній шар покриття, або можна докласти ще один, або потрібно повністю все робити заново. Треба зрозуміти обсяг необхідних інвестицій для цієї історії та шукати інвестора.

Але ви ж спілкуєтесь із заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенко та з іншими людьми, які курують інфраструктуру. Що вони вам кажуть з цього приводу?

Черкаський аеропорт стоїть в програмі розвитку аеропортів на 2022 рік, але для цього він має пройти сертифікацію. Якщо ми її пройдемо, то у наступному році можемо отримати фінансування. Якщо ні – будемо обирати інший шлях.

Ще одна знакова споруда в Черкасах – драмтеатр. Після п’ятирічної реконструкції через пожежу його планувалося відкрити наприкінці того року. Тепер строки посунуті на кінець лютого, бо не отримані всі документи для введення його в експлуатацію. Так коли ж, за вашими прогнозами, він, нарешті, відкриється?

Наскільки мені повідомили, ще 10–15 днів будуть проводитися роботи, зайдуть пожежники з інспекцією і будуть подаватись документи в ДАБІ на введення першої черги, потім на введення другої черги. Нібито до 1 березня драмтеатр має бути введений в експлуатацію.

Якою буде доля таких пам’яток Черкащини як Шувалівський мисливський палац в Тальному та палац Даховських у Леськовому? Вони перебували у занепаді та потребували реконструкції.

Є програма «Велике будівництво» в галузі культури по відновленню таких пам’яток. На цей рік, наскільки мені відомо, вже завершений процес подання до включення в цю програму, тож будемо спілкуватися з міністром культури, щоб потрапити туди наступного року.

Ми згадували про децентралізацію. Вже ніби всі ОТГ сформовані, але ми розуміємо, що попереду дуже багато проблем. Чи можливе переформатування ОТГ, зокрема, приєднання до Черкас Будищенської громади?

Там незвичайна ситуація. Є ініціативна група, яка хоче, аби вони приєдналися до міста, при цьому голова ОТГ цього не хоче. Але взагалі я вважаю, що не тільки на Черкащині, а в цілому по країні рано чи пізно відбудеться укрупнення ОТГ. Вони поживуть, відчують, як це, і будуть «одружуватися» далі.

Вас вже вітав з призначенням впливовий депутат Антон Яценко, який переміг на своєму окрузі в Умані з рекордним результатом серед мажоритарників? Це не він вам, до речі, рекомендував керівників департаментів?

До речі, не пропонував. Ми колеги по парламенту, в залі бачимось. Судячи з того, скільки коштів Антон Яценко залучив в Уманський регіон, його можна назвати успішним депутатом.

Тому всім треба брати з нього приклад?

Це не мої слова, але він дійсно багато зробив для Умані і його там дійсно люблять. Тому будемо працювати.

Як ви бачите розвиток Умані та Черкаської області за рахунок паломництва хасидів і що для цього потрібно зробити?

Я бачу в цьому перспективу розвитку. За рахунок великого паломництва хасидів в Умань є інвестори, які готові вкладати кошти в розвиток Черкаської області і Уманського регіону. Тому ми будемо їм максимально сприяти. Які є проблемні питання – будемо вирішувати і залучати для цього максимальні сили. Потрібно створити сучасну міську інфраструктуру, яка буде задовольняти вимоги жителів і гостей міста.

Микола Підвезяний, Павло Вуєць, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»