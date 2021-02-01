Новий голова Черкаської ОДА назвав строк, який йому потрібний, аби показати результат

Олександр Скічко: «Я однозначно не йду туди на три-чотири місяці»

Для реалізації амбітних планів на Черкащині потрібно витратити мінімум півтора-два роки. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів новий голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

Скічко заявив, що йому буде легше працювати в цій області, аніж попереднику (Сергію Сергійчуку – ред.), адже він родом із Черкас та знайомий із багатьма проблемами області, з обласною радою.

«На сьогодні губернатори змінюються доволі часто. Я готовий працювати та реалізувати амбітні проєкти – на це потрібні мінімум півтора-два роки. Я однозначно не йду туди на три-чотири місяці, принаймні я б так не хотів», – сказав він.

Скічко підкреслив, що діяльність губернатора формується в перші місяці його роботи: з якими ініціативами він заходить та які меседжі дає для області.

«У мене є чіткий меседж про розвиток, інвестиції та проєкти, які ми хочемо реалізувати. Тому сподіваюся, що мене не сприйматимуть як «тимчасового». Звичайно, треба поспілкуватися з місцевими елітами, бізнесом. Я розумію їхні побоювання щодо того, що в мене може бути недостатньо досвіду, але я готовий брати до себе професіональних фахівців із більшим досвідом, ніж у мене, і бути менеджером, який задає напрямок руху», – розповів Скічко.

Нагадаємо, Олександр Скічко у 2019 році виграв вибори в 197 окрузі з центром у Каневі, а 29 січня очолив всю Черкаську область. Тепер владі доведеться шукати заміну цьому депутату, але повторні вибори на окрузі відбудуться не раніше осені.

29-річний новий голова Черкаської обладміністрації отримав популярність як пародист, а потім телеведучий. Піком його телевізійної кар’єри став міжнародний конкурс «Євробачення», який проходив у 2017 році в Києві.

ДОВІДКА

Хто керував Черкаською ОДА з часу обрання президента Зеленського:

1. Висоцький Тарас Миколайович (в.о.) – 24 червня 2019 – 30 липня 2019

2. Шевченко Ігор Юрійович – 30 липня 2019 – 4 листопада 2019

3. Боднар Роман Миколайович – 4 листопада 2019 – 28 серпня 2020

4. Сергійчук Сергій Іванович – 28 серпня 2020 – 29 грудня 2020

5. Гусак Віктор Григорович (в.о.) – 29 грудня 2020 – 29 січня 2021

6. Скичко Олександр Олександрович — 29 січня 2021