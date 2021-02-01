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    Новий голова Черкаської ОДА назвав строк, який йому потрібний, аби показати результат

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    Скічко 29 січня очолив всю Черкаську область - Новий голова Черкаської ОДА назвав строк, який йому потрібний, аби показати результат
    Скічко 29 січня очолив всю Черкаську область
    Фото: Главком

    Олександр Скічко: «Я однозначно не йду туди на три-чотири місяці»

    Для реалізації амбітних планів на Черкащині потрібно витратити мінімум півтора-два роки. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів новий голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

    Скічко заявив, що йому буде легше працювати в цій області, аніж попереднику (Сергію Сергійчуку – ред.), адже він родом із Черкас та знайомий із багатьма проблемами області, з обласною радою.

    «На сьогодні губернатори змінюються доволі часто. Я готовий працювати та реалізувати амбітні проєкти – на це потрібні мінімум півтора-два роки. Я однозначно не йду туди на три-чотири місяці, принаймні я б так не хотів», – сказав він.

    Скічко підкреслив, що діяльність губернатора формується в перші місяці його роботи: з якими ініціативами він заходить та які меседжі дає для області.

    «У мене є чіткий меседж про розвиток, інвестиції та проєкти, які ми хочемо реалізувати. Тому сподіваюся, що мене не сприйматимуть як «тимчасового». Звичайно, треба поспілкуватися з місцевими елітами, бізнесом. Я розумію їхні побоювання щодо того, що в мене може бути недостатньо досвіду, але я готовий брати до себе професіональних фахівців із більшим досвідом, ніж у мене, і бути менеджером, який задає напрямок руху», – розповів Скічко.

    Нагадаємо, Олександр Скічко у 2019 році виграв вибори в 197 окрузі з центром у Каневі, а 29 січня очолив всю Черкаську область. Тепер владі доведеться шукати заміну цьому депутату, але повторні вибори на окрузі відбудуться не раніше осені.

    29-річний новий голова Черкаської обладміністрації отримав популярність як пародист, а потім телеведучий. Піком його телевізійної кар’єри став міжнародний конкурс «Євробачення», який проходив у 2017 році в Києві.

    ДОВІДКА
    Хто керував Черкаською ОДА з часу обрання президента Зеленського:
    1. Висоцький Тарас Миколайович (в.о.) – 24 червня 2019 – 30 липня 2019
    2. Шевченко Ігор Юрійович  30 липня 2019  4 листопада 2019
    3. Боднар Роман Миколайович  4 листопада 2019  28 серпня 2020
    4. Сергійчук Сергій Іванович  28 серпня 2020  29 грудня 2020
    5. Гусак Віктор Григорович (в.о.)  29 грудня 2020  29 січня 2021
    6. Скичко Олександр Олександрович — 29 січня 2021
    Читайте також інтерв'ю: «Я заявляв президенту, що хочу більшого». Перше інтерв’ю голови Черкаської ОДА Олександра Скічка
    Теги: депутат Черкаси Володимир Зеленський Черкащина Олександр Скічко
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