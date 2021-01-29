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    Зеленський призначив голову Черкаської ОДА

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    Олександр Скічко з&nbsp;2017&nbsp;року одружений&nbsp;з&nbsp;Єлизаветою&nbsp;Юрушевою,&nbsp;донькою&nbsp;бізнесмена&nbsp;Леоніда&nbsp;Юрушева,&nbsp;який володіє&nbsp;одним&nbsp;з&nbsp;найбільших&nbsp;вагонобудівних&nbsp;заводів&nbsp;України - Зеленський призначив голову Черкаської ОДА
    Олександр Скічко з 2017 року одружений з Єлизаветою Юрушевою, донькою бізнесмена Леоніда Юрушева, який володіє одним з найбільших вагонобудівних заводів України
    Фото з відкритих джерел

    Олександр Скічко у минулому був шоуменом та ведучим «Євробачення»

    Президент Володимир Зеленський 29 січня призначив народного депутата від «Слуги народу» Олександра Скічка, у минулому  шоумена та ведучого «Євробачення», головою Черкаської обласної державної адміністрації. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента.

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    Скічко стверджує, що першочерговим завданням для нього у Черкаській області буде боротьба з пандемією, підготовка до вакцинації населення, а також продовження програми «Великого будівництва».

    Як повідомлялося, 20 січня Кабінет міністрів підтримав кандидатуру колишнього Олександра Скічка на посаду голови Черкаської ОДА.

    29 грудня минулого року президент Володимир Зеленський звільнив голову Черкаської ОДА: на посаді він пробув чотири місяці. Сергій Сергійчук був звільнений згідно з поданою ним заявою.

    До відома, у 2019 році Скічко переміг в парламентських виборах до Верховної Ради України за 197-м округом (міста Золотоноша, Канів, частина Соснівського району міста Черкас, Золотоніський район, частина Канівського та частина Черкаського районів) в Черкаській області від партії «Слуга народу».

    Скічко з 2017 року одружений з Єлизаветою Юрушевою, донькою бізнесмена Леоніда Юрушева, який володіє одним з найбільших вагонобудівних заводів України – Дніпровагонрембуд. Керують бізнес-активами Юрушева дві його доньки.

    Раніше про те, що Скічко «йде у губернатори», повідомив його колега по партії Олександр Качура.

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    Теги: Євробачення Володимир Зеленський президент Олександр Скічко указ
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