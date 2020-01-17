Новий очільник ОБСЄ їде в Україну та відвідає Донбас



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Чинний голова ОБСЄ буде перебувати зі своїм першим офіційним візитом в Україні

Глава ОБСЄ прибуде в Україну ввечері 19 січня

Глава ОБСЄ, прем'єр-міністр, міністр з питань Європи та закордонних справ Албанії Еді Рама 20-21 січня вперше відвідає Україну.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Албанське головування в ОБСЄ.

«Чинний голова ОБСЄ буде перебувати зі своїм першим офіційним візитом в Україні», - сказав співрозмовник.

Рама прибуде в Україну 19 січня ввечері.

Остаточна програма візиту зараз узгоджується з українською стороною. Опрацьовуються зустрічі із представниками влади.

Точно підтверджено зустріч чинного голови ОБСЄ з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком у понеділок, після чого в будівлі МЗС відбудеться спільна прес-конференція.

Крім того, відбудеться зустріч Еді Рами із представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, також планується поїздка на Донбас.

Як відомо, 1 січня 2020 року головування в ОБСЄ перейшло від Словаччини до Албанії.

Еді Рама під час представлення пріоритетів Албанського головування 9 січня у Відні повідомив, що свій перший візит як чинний голова ОБСЄ здійснить в Україну.

Албанія, перебравши 1 січня головування в ОБСЄ на 2020 рік, назвала українську кризу на першому місці серед пріоритетів свого головування.

Протягом 2019 року в Організації з безпеки і співпраці в Європі головувала Словаччина.