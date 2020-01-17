Війна на Донбасі: під Оріховим працювали ворожі міномети 120 калібру



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Бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил із заборонених мінометів

У п'ятницю, 17 січня, бойовики 4 рази обстрілювали позиції Об'єднаних сил, в тому числі з міномета 120-мм калібру. Втрат немає.

Про це повідомляє пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

Зазначається. що два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, а саме: поблизу населеного пункту Красногорівка – зі станового протитанкового гранатомету – 2 постріли; поруч з Широкиним – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.