Війна на Донбасі: під Оріховим працювали ворожі міномети 120 калібру
Бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил із заборонених мінометів
У п'ятницю, 17 січня, бойовики 4 рази обстрілювали позиції Об'єднаних сил, в тому числі з міномета 120-мм калібру. Втрат немає.
Про це повідомляє пресцентр ООС у вечірньому зведенні.
«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.
Зазначається. що два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, а саме: поблизу населеного пункту Красногорівка – зі станового протитанкового гранатомету – 2 постріли; поруч з Широкиним – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
«Сьогодні, 17 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає», - повідомили у пресцентрі ООС.
Як зазначається, на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено понад 4000 пасажирів.
Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.
На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.