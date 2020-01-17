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    Війна на Донбасі: під Оріховим працювали ворожі міномети 120 калібру

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    Війна на Донбасі: під Оріховим працювали ворожі міномети 120 калібру

    Бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил із заборонених мінометів

    У п'ятницю, 17 січня, бойовики 4 рази обстрілювали позиції Об'єднаних сил, в тому числі з міномета 120-мм калібру. Втрат немає.

    Про це повідомляє пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

    «Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається. що два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, а саме: поблизу населеного пункту Красногорівка – зі станового протитанкового гранатомету – 2 постріли; поруч з Широкиним – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    З міномету калібру 120 мм - 4 міни, а також гранатометів різних систем противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ.

    «Сьогодні, 17 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає», - повідомили у пресцентрі ООС.

    Як зазначається, на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено понад 4000 пасажирів.

    Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.

    На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.

     

    бойовики на Донбасі Донбас війна обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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