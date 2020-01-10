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    Новий голова ОБСЄ пообіцяв здіснити перший візит на посаді в Україну

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    <p>Новий голова ОБСЄ Еді Рама</p> - Новий голова ОБСЄ пообіцяв здіснити перший візит на посаді в Україну

    Новий голова ОБСЄ Еді Рама

    Албанія, перебравши 1 січня головування в ОБСЄ на 2020 рік, назвала українську кризу на першому місці серед пріоритетів свого головування

    Новий голова Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), прем’єрміністр і міністр європейських і закордонних справ Албанії Еді Рама заявив, що перший його візит як очільника ОБСЄ буде до України.

    «ОБСЄ знову і знову доводить, що вона здатна стати до дії в зонах конфліктів і постконфліктних ситуаціях, нерідко там і тоді, де й коли цього більше ніхто інший не може. Через те, що криза в Україні і навколо України залишається найнагальнішим викликом безпеці в Європі, таким важливим є унікальний внесок Спеціальної моніторингової місії у зменшення напруженості і розбудові миру, стабільності й безпеки», – сказав він, виступаючи перед Постійною радою ОБСЄ в Відні.

    «Албанське головування зробить усе, щоб заохотити повагу до принципів і зобов’язань у рамках ОБСЄ і повного виконання мінських домовленостей, підтримуючи зусилля Тристоронньої контактної групи і процес у «нормандському форматі». СММ і Україна будуть також місцем призначення мого першого візиту наступними тижнями як голови ОБСЄ», – заявив Еді Рама.

    Албанія, перебравши 1 січня головування в ОБСЄ на 2020 рік, назвала українську кризу на першому місці серед пріоритетів свого головування.

    Протягом 2019 року в Організації з безпеки і співпраці в Європі головувала Словаччина.

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    Джерело: Радіо Свобода

    ОБСЄ Донбас міністр політика криза Україна Албанія
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