МВС та посольство США спільно розслідуватимуть можливе стеження за Йованович



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МВС планує спільно з посольством США розслідувати можливе стеження за Йованович

Спільну групу створять 20 січня

Міністерство внутрішніх справ планує створити разом зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні спільну групу для розслідування можливого стеження за колишньою послинею Сполучених Штатів Марі Йованович.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив «Голосу Америки».

За словами міністра, спільна група буде створена у понеділок, 20 січня.

«Сьогодні я спілкувався з кількома представниками дипломатичних кіл Сполучених Штатів Америки. Ми маємо спільну мету - захист прав людини та недопущення порушення законодавства України та норм Віденської конвенції про міжнародні зносини. У понеділок ми плануємо створити зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні спільну групу для з’ясування усіх обставин та неупередженого розслідування цього інциденту», — йдеться у повідомленні.

За словами Авакова, Україна очікує від США співробітництво у цьому питанні.

«МВС не може залишити без уваги та реакції інформацію, опубліковану слідчими Палати Представників Конгресу США, про можливі факти порушення законодавства нашої держави», — додав міністр.

Нагадаємо, Нацполіція України розпочала кримінальні провадження через можливе незаконне стеження на території України за колишньою послинею США в Україні Марі Йованович.

Приводом стали нещодавно оприлюднені Комітетом із розвідки Палати представників США нові свідчення у справі імпічменту Трампа. А саме текстові повідомлення між бізнесменом Левом Парнасом та кандидатом від Республіканської партії Конгресу Робертом Гайдом.

З повідомлень випливає, що Гайд організував цілодобове стеження (можливо, і за телефоном і комп'ютером також) за експослинею США в Україні Марі Йованович, коли вона ще перебувала в Києві. Він неодноразово називав її непристойними словами.