Новий уряд Італії формуватиме юрист Джузеппе Конте

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Джузеппе Конте формуватиме уряд Італії

Конте збирається відстоювати національні інтереси Італії в ЄС

Президент Італії Серджо Маттарелла дав мандат юристу Джузеппе Конте на формування нового уряду.

Про це повідомляє La Repubblica.

Кандидатуру професора приватного права Конте узгодили лідери «Руху 5 зірок» і партії «Ліга» і у понеділок представили президенту республіки. Конте є їхнім кандидатом на пост прем’єра.

Конте після зустрічі з президентом заявив, що збирається сформувати «уряд змін». Після двогодинної зустрічі з президентом Конте презентував програму на зустрічі з журналістами.

Він заявив, що підтримує «міжнародну та європейську позицію Італії».

Конте анонсував переговори з ЄС «в інтересах країни шляхом створення доцільних союзів і роботу у такому напрямку, який буде відображати національні інтереси».