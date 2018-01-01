Експорт українського цукру зріс майже на третину

За 4 місяці поточного маркетингового року в Україні виготовлено 2,05 млн т цукру

За 2017 календарний рік було експортовано 598,7 тис. т цукру на суму $279,9 млн, що на 29% більше, ніж роком раніше – 465,6 тис. т. Про це повідомляє прес-служба НАЦУ «Укрцукор». «Експорт цукру за результатами календарного року збільшився майже на 30%. Також, змінилась і його географія – найбільшими імпортерами цього



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За 4 місяці поточного маркетингового року в Україні виготовлено 2,05 млн т цукру

За 2017 календарний рік було експортовано 598,7 тис. т цукру на суму $279,9 млн, що на 29% більше, ніж роком раніше – 465,6 тис. т. Про це повідомляє прес-служба НАЦУ «Укрцукор».

«Експорт цукру за результатами календарного року збільшився майже на 30%. Також, змінилась і його географія – найбільшими імпортерами цього року стали Шрі-Ланка – 69,03 тис. т, Туреччина – 49,1 тис. т, Азербайджан – 44,9 тис. т, Судан – 40,0 тис. т, Лівія – 39,9 тис. т та Кот-д'Івуар – 34,5 тис. т, в той час як минулоріч основними країнами-покупцями були Шрі-Ланка, Грузія, Туніс, Румунія, Єгипет», - пояснила керівник аналітичного відділу НАЦУ «Укрцукор» Руслана Бутило.

Окрім того, за грудень 2017 року було експортовано 46,6 тис. т цукру.

Таким чином, за 4 місяці поточного маркетингового року 174 тис. т цукру уже поставлено на зовнішні ринки, що вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року – 343,9 тис. т. «Цей рік був не надто сприятливим для вітчизняних експортерів, адже ціни на зовнішньому ринку були нижчими. Окрім того, погодні умови відіграли визначальну роль на якості цукрового буряку, в результаті чого маємо нижчу цукристість. Проте, Україна змогла все ж реалізувати всі заплановані контракти, а про перспективи та прогнози на майбутнє будемо говорити на щорічному цукровому конгресі Sugar World 2018», - підсумувала експерт.

Станом на 23 січня 2018 року виготовлено 2,05 млн т цукру та перероблено 14,26 млн т цукрових буряків. З початку виробничого сезону працювало 46 цукрових заводів, з яких ще 3 продовжують варити цукор.