Україна за рік збільшила експорт електроенергії майже на 30%

До Білорусі та Росії в 2016 та 2017 роках українську електроенергію не експортували

Україна в 2017 році збільшила експорт електроенергії на 28,6% порівняно з 2016 роком - до 5,166 млрд кВт-год. Про це повідомили агентству «Інтерфакс- Україна» у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості. Поставки електроенергії з «енергоострова Бурштинської ТЕС» у напрямку Угорщини, Словаччини та Румунії



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До Білорусі та Росії в 2016 та 2017 роках українську електроенергію не експортували

Україна в 2017 році збільшила експорт електроенергії на 28,6% порівняно з 2016 роком - до 5,166 млрд кВт-год.

Про це повідомили агентству «Інтерфакс- Україна» у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

Поставки електроенергії з «енергоострова Бурштинської ТЕС» у напрямку Угорщини, Словаччини та Румунії зросли на 2,7% - до 3 млрд 137,7 млн кВт-год.

Поставки електроенергії до Польщі знизилися на 6,5% - до 894,8 млн кВт-год.

Поставки електроенергії до Молдови становили 1 млрд 133,9 млн кВт-год проти 3,7 млн кВт-год за 2015 рік.

До Білорусі та Росії в 2016 та 2017 рр. українську електроенергію не експортували.

Водночас у грудні 2017 року експорт української електроенергії становив 458,7 млн кВт-год, що на 10,6% (на 54,3 млн кВт-год) менше, ніж у грудні 2016 року.

Крім того, Україна в 2017 році імпортувала 48 млн кВт-год електроенергії (з РФ - 47 млн кВт-год, Білорусі - 1,1 млн кВт-год) проти 76,9 млн кВт-год за 2016 рік. Імпорт враховано за контрактами ДП «Енергоринок» як технологічне переміщення.

Нагадаємо, експорт українського цукру зріс майже на третину.