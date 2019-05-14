Нового главу Конституційного суду можуть обрати вже сьогодні – ЗМІ



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14 травня Конституційний суд звільнив свого главу Станіслава Шевчука



Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Судді Конституційного суду готуються до обрання нового голови КСУ

Судді Конституційного суду готуються до обрання нового голови КСУ.

Про це пише «Уніан» з посиланням на власне джерело у КСУ.

«Судді готуються до обрання нового голови. Наразі хто буде кандидатом чи кандидатами, невідомо», - сказав співрозмовник.

Раніше судді Конституційного суду звільнили голову суду Станіслава Шевчука з посади судді під час спецзасідання у вівторок. За звільнення проголосували 12 суддів. Зараз постанова про звільнення готується до підпису.

Перед цим «Главком» повідомляв, що судді Конституційного суду висловили недовіру Станіславу Шевчуку під час зборів. Однак правових наслідків це рішення не має, оскільки у законі «Про Конституційний суд» не прописана процедура звільнення голови КС, окрім за власним бажанням. «Це був сигнал голові, що у нього немає підтримки серед суддів», - додав співрозмовник.

Водночас Шевчук не захотів добровільно піти з посади, і судді приступили до голосування про його відставку з посади судді відповідно до висновку Постійної комісії з питань регламенту та етики, який був затверджений ще у квітні.

Таким чином, Шевчук втратив посаду судді Конституційного суду й автоматично посаду голови суду.

Як відомо, голова Конституційного суду Станіслав Шевчук з початку року потрапив одразу у кілька скандальних історій. Зокрема, саме йому закидають відповідальність за скасування статті про незаконне збагачення. Крім того, одразу кілька суддів звинуватили Шевчука у системних порушеннях законодавства та дисципліни, що призводять до інституційної кризи КС.

Зазначимо, що експерт з конституційного права, кандидат юридичних наук Олександр Москалюк не бачить жодних проблем з інаугурацією новообраного президента через звільнення голови КСУ. Адже на церемонії президентської присяги може бути присутній або заступник голови Конституційного суду, або найстарший за віком суддя.





