Скандал з недовірою голові Конституційного суду. Експерт побачив підстави для зриву інавгурації Зеленського



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Не буде глави Конституційного суду - не буде інавгурації президента. Такий висновок можна зробити зі ст. 104 Конституції України

Для того, щоб відбулась інавгурація новообраного президента України, потрібен саме голова Конституційного суду. Таку думку висловив колишній заступник глави Центрвиборчкому Андрій Магера.

«Голова КС України прямо зазначений в статті 104 Конституції України. На мою думку, ніхто інший не зможе привести до складення присяги новообраного Президента України», - заявив Магера.

В ст. 104 Конституції вказано: «Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України».

Нагадаємо, сьогодні главі Конституційного суду Станіславу Шевчуку висловили недовіру. Більшість суддів підтримали висновок комісії з питань регламенту та етики, яка прийшла до висновку про наявність підстав для звільнення Шевчука з посади судді нібито через істотний дисциплінарний проступок, грубе і системне нехтуванням своїми обов'язками.

Передбачаючи скандал навколо щриву інавгурації через дострокове звільнення Шевчука з посади глави КС, наприкінці квітня в суді заявили, що з їх сторони не виникне жодних перешкод у здійсненні процедури приведення до присяги.