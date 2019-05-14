Інавгурацію Зеленського можна провести і без голови Конституційного суду – експерт



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Володимир Зеленський. Кадр з серіалу «Слуга народу», де він грає роль президента

Замість Шевчука інавгурацію може провести його заступник

Експерт з конституційного права, кандидат юридичних наук Олександр Москалюк прокоментував сьогоднішні події у Конституційному суді України, а саме той факт, що главі КСУ Святославу Шевчуку висловили недовіру і це може якимсь чином вплинути на інавгурацію новообраного президента.

Москалюк вважає, що жодних проблем з інаугурацією не повинно бути. Про це він заявив він в коментарі «Главкому».

«Все просто, є стаття 33 Закону України «Про Конституційний суд України». У ній йдеться, що у випадку відсутності голови КСУ, його функції виконує заступник. В разі відсутності заступника - найстарший за віком суддя», - заявив експерт.

Раніше повідомлялося, що 14 травня главі Конституційного суду Станіславу Шевчуку висловили недовіру. За таке рішення проголосувала більшість суддів. Слід зазначити, що колеги Шевчука хотіли таким чином переконати його самостійно піти з посади. Водночас, висловлення недовіри не передбачене законом «Про Конституційний Суд», як і право суддів звільняти свого голову. Законом прописана єдина процедура дострокового звільнення голови суду: у разі подання ним відповідної заяви та підтримки колег.

Також нагадаємо, що згідно із законом, під час інавгурації новообраного президента, голова Конституційного суду України має повідомити про виконання новообраним президентом України усіх Конституційних вимог щодо несумісності з посадою президента України, відсутності інших обставин, що унеможливлюють складання ним присяги. Глава КСУ має запросити до трибуни новообраного президента України, де вручає йому текст присяги українському народові, зміст якої визначений Конституцією України.



Потім новообраний президент України, поклавши праву руку на Конституцію України і, за бажанням, на Пересопницьке Євангеліє проголошує присягу українському народові, підписує її та передає підписаний текст голові Конституційного суду України. Після цього голова Конституційного суду України оголошує, що новообраний президент України склав присягу українському народові відповідно до статті 104 Конституції України і вступив на пост президента України.

Раніше у команді Зеленського наполягали на необхідності провести інавгурацію якнайшвидше, а саме 19 травня.

Група нардепів на чолі з представником «Народного фронту» Андрієм Тетеруком зареєстрували у Верховній Раді черговий проект постанови, яким пропонується провести інавгурацію 28 травня.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларації за 2016 рік голови Конституційного суду України Станіслава Шевчука.