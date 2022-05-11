Україна порушила справу через викрадення росіянами скіфського золота із Мелітополя

Колекція скіфського золота була виявлена археологами у 50-х роках минулого сторіччя

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом викрадення росіянами скіфського золота із Мелітополя

В Україні розпочали кримінальне провадження за фактом викрадення національних цінностей з музею в Мелітополі, яке вчинили російські загарбники. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

У квітні 2022 року військові та представники окупаційної адміністрації держави-агресора викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею.

«За попередніми даними, серед викраденого майна була колекція скіфського золота, яку виявили археологи у 50-х роках минулого сторіччя», – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, про те, що рашисти викрали скіфське золото з музею окупованого Мелітополя, стало відомо ще наприкінці квітня. Унікальну колекцію IV ст. до н.е. працівники музею сховали у надійному місці, коли розпочалась війна. Однак місцеві колаборанти допомогли росіянам розшукати історичні цінності. Зараз невідомо, куди вони його відвезли та заховали.

Також повідомлялося, що окупанти вкрали з Маріупольського художнього музею картини Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського.