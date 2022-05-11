Окупанти вночі двічі обстріляли Дніпропетровщину

У ніч проти 11 травня російські окупанти обстріляли околиці Великої Костромки і Ганнівки у Криворізькому районі у Дніпропетровській області. Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

«Житловий сектор цілий, люди також. Більше ніяких надзвичайних ситуацій в області не сталося. Наразі у всіх громадах все спокійно», – зазначив він.

Відомо, що у Дніпрі в ніч проти 10 травня декілька разів оголошували повітряну тривогу. Місто обстрілів не зазнало, однак російські окупанти з артилерії відкрили вогонь по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, днями окупанти обстріляли село на Дніпропетровщині. Також повідомлялося, що під час обстрілу Дніпропетровщини касетні снаряди впали у водосховище.

Читайте також: