Окупанти намагаються зупинити просування українських військ до кордону – Генштаб

За минулу добу на Донбасі знищено дванадцять ворожих танків

На Донбасі окупанти намагаються взяти під контроль три населених пункти

Триває 77-ма доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 11 травня.

Противник продовжує знищувати цивільну інфраструктуру України шляхом завдання ракетних-бомбових ударів та здійснюючи артилерійські обстріли населених пунктів та об’єктів інфраструктури.

Постійні обстріли російськими військами не дозволяють провести повноцінну евакуацію цивільних та поранених осіб із зони бойових дій.

Слобожанський напрямок

На Слобожанському напрямку ворог діє угрупованням, що складається з окремих підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів. Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України, здійснюють ведення розвідки підрозділів Сил оборони на північ та північний-схід від міста Харків.

На Ізюмському напрямку угруповання зі складу окремих підрозділів 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ зосереджує основні зусилля на нанесенні вогневого ураження нашим підрозділам у визначеному районі.

Донецький напрямок

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ зосереджує основні зусилля на продовженні наступальних дій з метою взяття під повний контроль міста Рубіжне, захоплення населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк.

Не припиняє штурмових дій на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдієвському, Курахівському напрямках за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

В місті Маріуполь ворог блокує наші підрозділи у районі заводу «Азовсталь». За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії. Наносить ракетно-бомбові удари.

Південнобузький і Таврійський напрямки

На Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються покращити своє тактичне положення.

На Миколаївському напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли позиції захисників і захисниць України.

Для придушення каналів радіозв’язку противник застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Криворізькому напрямку здійснював обстріли підрозділів наших військ із застосуванням артилерії.

З метою закріплення на захопленій території проводить інженерні роботи та створення нових позицій в районах населених пунктів Брускинське та Велика Олександрівка.

На Таврійському напрямку проводить демонстративні дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій, поповнює запаси.

Бессарабський напрямок

На Бессарабському напрямку обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою. Підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у бойовій готовності «Повна».

Наші перемоги

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних сил та Сухопутних військ було уражено чотири БпЛА типу «Орлан-10». Крім того, однією з бригад десантно-штурмових військ Збройних сил України було знищено вертоліт Мі-24.

Авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневі удари з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено дванадцять танків, чотири артилерійські системи, дев’ятнадцять одиниць бойової броньованої техніки, сім автомобілів та дві одиниці спеціальної інженерної техніки противника.