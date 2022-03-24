Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 24 березня

На Харків вночі збільшилася кількість атак з далеких відстаней

Російська армія різко збільшила кількість обстрілів міста, житлових та промислових районів Чернігівської області. Російські окупанти обстріляли населені пункти Луганщини, наносячи авіаудари та скинувши фосфорні бомби. Становище Херсонської області залишається складним.

Станом на 8.00 ситуація в регіонах:

Київщина

Вночі повітряні тривоги по всій області. Був бій в Ірпіні, Гостомелі. Постійні артилерійські обстріли. В Фастовському районі обстріляли село Ясногородка. Коцюбинське в Бучанському районі –мінометний обстріл. Інформація про загиблих та поранених серед мирних мешканців уточнюється, дані про руйнування відсутні.

Чернігівщина

Чернігів: оборона міста. Російська армія різко збільшила кількість обстрілів міста, житлових та промислових районів. Особливо інтенсивно з вечора. Увечері 23 березня пошкоджено аміакопровід на одному з найбільших підприємство харчової промисловості Чернігова. На місці працювали ДСНС, попередньо витоку аміаку не зафіксовано. Населення міста на всяк випадок попереджено про порядок дій у разі хімічної загрози. Дані про руйнування внаслідок обстрілів уточнюються.

Житомирщина

Ніч неспокійна. Було декілька тривог. Влучання ракети в промисловий об'єкт в Новоград-Волинському районі. Загиблих та травмованих немає.

Кіровоградська область

Ніч минула спокійно.

Дніпропетровщина

Вночі кілька нічних тривог. На ранок спокійно.

Сумщина

Окрім Охтирського району, де тривали бої і рух ворожих колон, ніч в області пройшла відносно тихо. Інформація щодо руйнувань і постраждалого мирного населення наразі відсутня.

Харківщина

На Харків вночі збільшилася кількість атак з далеких відстаней, але ЗСУ на своїх позиціях, проривів ворога не відбулося.

Область: тривають бої в Ізюмському районі, вчора там збили два літака окупантів. Увечері відбувся обстріл Старого Салтова, є постраждалі та одна людина загибла.

Запорізька область

Ситуація контрольована, ніч минула відносно спокійно.

Волинь, Віннччина, Закарпаття, Хмельницька область

Ніч була спокійною.

Тернопіль, Черкаси

Ніч була тихою.

Львівщина

Все спокійно.

Полтавщина

Загалом все спокійно, ніч минула тихо.

Рівненська область

Спокійно, ніч минула тихо.

Чернівці та Івано-Франківськ

Все спокійно.

Луганщина

Обстріли Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки.

По окраїнах Рубіжного нанесений удар фосфорними бомбами. Чотири загиблих, двоє з яких діти, та шестеро поранених.

Донеччина

Ситуація напружена. Авдіївка, Очеретине – бої. Вчора обстріляли Бахмут. Маріуполь у блокаді, але бореться. Гуманітарний вантаж жоден не доїхав. Мар'їнку орки доруйновують–- наступають, наші ЗСУ їх відкидають назад.

Миколаївщина

На Миколаївщині ніч пройшла відносно спокійно, без урахування повітряних тривог. Продовжуються роботи щодо підключення знеструмлених населених пунктів до електрики

Херсонщина

Становище області залишається складним. Постріли та сильні вибухи були вночі у Чорнобаївці. Надходили повідомлення про вибухи у громадах біля Снігурівки та на межі із Дніпропетровщиною. Щодо викрадень – вчора пізно було звільнено з полону директора театру Олександра Книгу.

Одеса

Ситуація під контролем. Зранку була повітряна тривога

Триває 29-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На жодному із них противнику не вдалося досягти успіху.

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