Окупанти збільшили кількість авіаударів. Ситуація на фронті станом на ранок 24 березня

Окупантам не вдається просунутися на жодному з напрямків

Триває 29-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На жодному із них противнику не вдалося досягти успіху. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні.

Угруповання військ стримують противника на зазначених напрямках, проводять стабілізаційну операцію та виконання завдань територіальної оборони.

Авіація ворога продовжує активні дії, завдає ударів з повітря. Протягом останньої доби зафіксовано понад 250 літаковильотів (на 60 більше ніж 22 березня). Основними цілями противника залишаються об’єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській та Харківській областях.

Угруповання Повітряних сил ЗСУ здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. За попередню добу було уражено 11 повітряних цілей ворога (7 літаків, 1 БПЛА, 1 вертоліт та 2 крилаті ракети.) Інформація про їх остаточне збиття уточнюється.

На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області у зв’язку з мирними протестами проти окупації ворог вдається до терору місцевого населення, активно застосовує підрозділи росгвардії для запобігання проведенню зазначених акцій цивільної непокори окупаційній владі.

Противник продовжує втрачати живу силу та техніку на всіх напрямках. Триває тотальний спротив українського народу.

Як повідомлялося, станом на 23 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 15,6 тисячі осіб.

Наразі навколо української столиці сьогодні знаходиться близько 12 тисяч російських військовослужбовців, проте ця цифра може бути і менше.

За даними Пентагону, українські військові відтіснили окупантів на схід від Києва на 25 км.