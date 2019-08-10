Обраний новий заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів



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З 2009 року Степан Гладій працював на посаді судді Апеляційного суду міста Києва

Раніше, 7 серпня, був звільнений заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Станіслав Щотка, який подав у відставку

На пленарному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 9 серпня було обрано заступника голови комісії. Ним став Степан Гладій.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби комісії.

Повідомляється, що Гладій з 1998 по 2009 роки працював суддею апеляційного суду Полтавської області, з 2009 – суддя Апеляційного суду міста Києва, секретар судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва, суддя Київського апеляційного суду.

Рішенням XV чергового з’їзду суддів України від 5 березня 2018 року «Про обрання члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» Гладій був обраний членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Як відомо, раніше заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Станіслав Щотка подав у відставку.