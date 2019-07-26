Як Окружний адмінсуд Києва призначав своїх людей в ВККС – розслідування НАБУ



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Окружний адмінсуд перевіряють вже шість годин

Сьогодні Артем Ситник та Сергій Горбатюк показали роздруківку телефонних розмов судді Павла Вовка, з яких видно як і з ким судді вирішують справи, щоб утриматись на власних посадах

Сьогодні керівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк та директор НАБУ Артем Ситник пояснили причину обшуків в Окружному адмінсуді Києва (ОАСК). Справа стосується системного втручання в розгляд справ судами та діяльність вищих органів державної влади. Вже підготовили проєкти підозр суддям окружного адмінсуду Києва (ОАСК) разом з керівником цього суду Павлом Вовком. Підозри має підписати Генеральний прокурор або його заступник (Юрій Луценко зараз у відпустці).

Сьогодні представили аудіозапис та розшифровку деяких розмов Павла Вовка.

Директор НАБУ на пресконференції розповів про одну частину справи, яка стосується Вищої кваліфікаційної комісії України (ВККС).

Нагадаємо, в рамках судової реформи з 2015 року ВККС проводить оцінювання суддів на відповідність займаній посаді. Перевіряються як знання судді, так і джерела походження майна.

В червні 2018 року було вперше призначено оцінювання голови ОАСК Павла Вовка. Потім воно неодноразово переносилось. Щоб не проходити оцінювання взагалі, Вовк вирішив створювати перешкоди членам ВККС. За словами Ситника, в планах Вовка була змістити усунути з ВККС голову Сергія Козьякова, його заступника Станіслава Щотку та Тетяну Весельську, які були призначені на посади в 2014 році. В законі змінювались строки повноважень і тому в суді вирішили, що ці три члени ВККС вже не повинні працювати в Комісії з кінця 2018 року.

Так, був поданий позов щодо відсутності у Сергія Козьякова повноважень очолювати ВККС.

Інша частина плану Вовка полягала у перезавантаженні Комісії, шляхом введення в неї лояльних до нього людей – Миколи Сіроша та Сергія Остапця.

Як відомо, омбудсмен делегує одного члена ВККС. Щоб схилити Людмилу Денісову до перепризначення свого делегата, на неї Нацагентством запобігання корупції складається три протоколи. Подаються відповідні позови до ОАСК. В обмін на скасування цих протоколів підконтрольна Вовку особа делегується в ВККС.

4 квітні 2019 року Людмила Денісова призначила Сіроша членом ВККС «у зв’язку з припиненням повноважень члена ВККС Тетяни Весельської».

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Державна судова адміністрація теж має право делегувати члена ВККС. В адміністрації вже закінчились повноваження керівника Зеновія Холоднюка, пройшов конкурс, вже бува переможець – Сергій Пушкарь. Але Адмінсуд Києва зупиняє цей конкурс, забороняє його проведення в подальшому. Це дає можливість старому керівнику залишатись на посаді. За цю послугу він делегує в ВККС Сергія Остапця, який підконтрольний Вовку, зазначають в НАБУ.

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«Це фактично використання повноважень судді у неправосудний спосіб. Навіть не для втручання (в роботу держорганів – Ред.), іноді для формування цих органів… Це не просто порушення, яким треба давати оцінку. Це загроза національній безпеці, тому що більшість цих органів є ключовими для функціонування держави взагалі», - сказав Ситник.

Нагадаємо, 27 червня омбудсмен Денісова звільнила Андрія Козлова з посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.