Заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Щотка подав у відставку



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Заступник голови ВККС Станіслав Щотка Фото: Укрінформ

Причини такого вчинку Станіслава Щотки не вказані

Заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Станіслав Щотка подав у відставку. Про це йдеться в повідомленні пресслужби комісії.

«7 серпня 2019 Вища кваліфікаційна комісія суддів України задовольнила заяву заступника голови комісії Щотки Станіслава Олексійовича про звільнення його з посади члена ВККС за власним бажанням», - сказано в ньому.

Причини такого вчинку Щотки не вказані.

Як повідомлялось, 2 серпня Генеральна прокуратура повідомила про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку і ще трьом суддям.

Вони підозрюються у втручанні в роботу ВККС, зокрема з метою домогтися звільнення члена комісії Щотки.