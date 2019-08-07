Заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Щотка подав у відставку
Заступник голови ВККС Станіслав Щотка
Фото: Укрінформ
Причини такого вчинку Станіслава Щотки не вказані
Заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Станіслав Щотка подав у відставку. Про це йдеться в повідомленні пресслужби комісії.
«7 серпня 2019 Вища кваліфікаційна комісія суддів України задовольнила заяву заступника голови комісії Щотки Станіслава Олексійовича про звільнення його з посади члена ВККС за власним бажанням», - сказано в ньому.
Причини такого вчинку Щотки не вказані.
Як повідомлялось, 2 серпня Генеральна прокуратура повідомила про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку і ще трьом суддям.
Вони підозрюються у втручанні в роботу ВККС, зокрема з метою домогтися звільнення члена комісії Щотки.