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    Заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Щотка подав у відставку

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    Заступник голови ВККС Станіслав Щотка&nbsp; - Заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Щотка подав у відставку
    Заступник голови ВККС Станіслав Щотка 
    Фото: Укрінформ

    Причини такого вчинку Станіслава Щотки не вказані

    Заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Станіслав Щотка подав у відставку. Про це йдеться в повідомленні пресслужби комісії.

    «7 серпня 2019 Вища кваліфікаційна комісія суддів України задовольнила заяву заступника голови комісії Щотки Станіслава Олексійовича про звільнення його з посади члена ВККС за власним бажанням», - сказано в ньому.

    Причини такого вчинку Щотки не вказані.

    Як повідомлялось, 2 серпня Генеральна прокуратура повідомила про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку і ще трьом суддям.

    Вони підозрюються у втручанні в роботу ВККС, зокрема з метою домогтися звільнення члена комісії Щотки.

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