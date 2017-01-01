Обшуки у Мінюсті пов’язані зі знищенням документів - НАБУ

НАБУ звертається до суду для отримання санкції на вилучення віднайдених під час обшуку доказів

Детективи Національного антикорупційного бюро 8 грудня проводили невідкладні слідчі дії (обшук) у службовому кабінеті одного з посадовців Міністерства юстиції України. Про це повідомила прес-служба НАБУ, коментуючи сьогоднішні обшуки у Мінюсті. «Невідкладність слідчої дії була обумовлена оперативною інформацією про ризик знищення документів,



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Співробітники НАБУ

НАБУ звертається до суду для отримання санкції на вилучення віднайдених під час обшуку доказів

Детективи Національного антикорупційного бюро 8 грудня проводили невідкладні слідчі дії (обшук) у службовому кабінеті одного з посадовців Міністерства юстиції України. Про це повідомила прес-служба НАБУ, коментуючи сьогоднішні обшуки у Мінюсті.

«Невідкладність слідчої дії була обумовлена оперативною інформацією про ризик знищення документів, які мали бути надані Мінюстом в рамках розслідування детективами НАБУ кримінального провадження», - зазначається в повідомленні.

НАБУ інформує, що доступ до зазначених матеріалів детективам Бюро санкціоновано 23 листопада 2017 року слідчим суддею Солом’янського районного суду міста Києва. «Відповідно до цієї ухвали, Мінюст був зобов’язаний надати запитувані відомості до Національного бюро. Проте ввечері 7 грудня детективи отримали оперативну інформацію про те, що частина запитуваних документів знищується. В результаті обшуку ця інформація підтвердилась, залишки документів вилучено», - повідомляє НАБУ.

Слідчу дію проведено на підставі ч.3 ст. 233 Кримінального процесуального кодексу України з метою врятування майна, яке може мати ознаки речових доказів, додають у Бюро.

Крім того, НАБУ повідомляє, що 8 грудня детективи провели санкціонований обшук за місцем проживання одного з посадовців Мінюсту, під час якого в приватному помешканні вилучено службові документи, які міністерство мало надати НАБУ на виконання ухвали суду.

«Відтак, замість робити емоційні заяви, Міністерству юстиції варто було б з’ясувати, чому службові документи, які мали бути надані НАБУ на виконання ухвали суду, опинилися вдома у співробітника», - зазначають у Бюро.

В НАБУ наголошують, що зазначені слідчі дії були законними, обґрунтованими та погодженими з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Наразі детективи НАБУ звертаються до суду для отримання санкції на вилучення віднайдених під час обшуку доказів. Розслідування у кримінальному провадженні детективи НАБУ здійснюють з червня 2017 року. Попередня правова кваліфікація — ч.2 ст.28, ч. 2 ст.364 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 8 грудня в Мінюсті заявили, що до них з обшуками прийшли детективи НАБУ.

У Мін'юсті заявляють, що НАБУ діяло незаконно. Міністерство юстиції поскаржиться на обшуки з боку Національного антикорупційного бюро України Генеральній прокуратурі та міжнародним партнерам.