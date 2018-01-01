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    Бойовики обстріляли села Луганщини з кулеметів, поранено військових

    Поліція повідомляє про поранення бійців ЗСУ
    В зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі (АТО) внаслідок обстрілу з боку бойовиків поранено двох військових Збройних сил України. Про це повідомила прес-секретар Нацполіції Луганської області Тетяна Погукай на своїй сторінці у соцмережі Facebook. «З мінометів калібру 120 і 82 мм, БМП і великокаліберного кулемета бойовики
    • Сьогодні, 17:24
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    Поліція повідомляє про поранення бійців ЗСУ

    В зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі (АТО) внаслідок обстрілу з боку бойовиків поранено двох військових Збройних сил України. Про це повідомила прес-секретар Нацполіції Луганської області Тетяна Погукай на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «З мінометів калібру 120 і 82 мм, БМП і великокаліберного кулемета бойовики обстріляли околиці с. Новоолександрівка і с. Троїцьке Попаснянського району. Внаслідок одного з обстрілів дістали поранення двоє військовослужбовців ЗСУ», - написала вона.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу, 1 лютого, в АТО жоден з українських військовослужбовців не постраждав.

    АТО бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл військові
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