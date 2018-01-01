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    В АТО загинув військовий родом з Луганської області

    У нього лишилася вагітна дружина
    У зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі (АТО) загинув військовий Збройних сил України. Про це повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз на своїй сторінці у соцмережі Facebook. «На Приазов'ї, захищаючи мирне майбутнє України, загинув наш земляк зі Сватівського району Олександр Рибальченко, 1994
    • Сьогодні, 18:12
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    У нього лишилася вагітна дружина

    У зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі (АТО) загинув військовий Збройних сил України.

    Про це повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «На Приазов'ї, захищаючи мирне майбутнє України, загинув наш земляк зі Сватівського району Олександр Рибальченко, 1994 р. н., військовослужбовець в/ч А1302», – повідомив він.

    Гарбуз додав, що у військового залишилася вагітна дружина, з якою він перебував у цивільному шлюбі.

    «Ми у вічному боргу перед полеглими захисником України і не залишимо наодинці з бідою його рідних», – пообіцяв голова ВЦА.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі (АТО) внаслідок обстрілу з боку бойовиків поранено двох військових Збройних сил України.

    АТО Донбас смерть Юрій Гарбуз
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