В АТО загинув військовий родом з Луганської області

У нього лишилася вагітна дружина

У зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі (АТО) загинув військовий Збройних сил України. Про це повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз на своїй сторінці у соцмережі Facebook. «На Приазов'ї, захищаючи мирне майбутнє України, загинув наш земляк зі Сватівського району Олександр Рибальченко, 1994



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У нього лишилася вагітна дружина

У зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі (АТО) загинув військовий Збройних сил України.

Про це повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«На Приазов'ї, захищаючи мирне майбутнє України, загинув наш земляк зі Сватівського району Олександр Рибальченко, 1994 р. н., військовослужбовець в/ч А1302», – повідомив він.

Гарбуз додав, що у військового залишилася вагітна дружина, з якою він перебував у цивільному шлюбі.

«Ми у вічному боргу перед полеглими захисником України і не залишимо наодинці з бідою його рідних», – пообіцяв голова ВЦА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі (АТО) внаслідок обстрілу з боку бойовиків поранено двох військових Збройних сил України.