ОБСЄ зафіксувала зменшення вдвічі кількості вибухів в Донецькій області



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За добу місія ОБСЄ зафіксувала 70 вибухів

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, протягом доби 9 жовтня спостерігачі зафіксували близько 70 вибухів у Донецькій області. За попередній день їх було вдвічі більше - близько 140.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північ і північний схід від Широкиного (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька), на схід від Майорська (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька), а також на південь і південно-південний схід від Пищевика (підконтрольний урядові, 84 км на південь від Донецька).

Водночас, у Луганській області Місія навпаки констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (22), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (12 вибухів).

Більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема більшість вибухів, зафіксовано в районах на захід і західно-південний захід від Кадіївки (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська), на південний схід від Золотого (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) та на південний схід від Попасної (підконтрольний урядові, 59 км на захід від Луганська).