Обстріл Врубівки: бойовики пошкодили будинки й школу
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Оприлюднено фото наслідків обстрілу біля Попасної
У селі Врубівка Попаснянського району Луганської області, після ранкового обстрілу загинув мирний мешканець, пошкоджено чотири двоповерхові будинки і школу
Фото руйнувань в селі Врубівка опублікувала прес-служба Луганської ОДА.
У повідомленні відомства зазначено, що комунальні служби працюють над відновленням будинків і школи.
24 серпня 2018 року було обстріляно село Врубівка Попаснянського району Луганської області, в результаті попадання снаряда в будинок загинув один цивільний.
23 серпня о результаті бойових дій на Луганщині 5 військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, ще семеро військових поранені.