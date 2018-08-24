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    Обстріл Врубівки: бойовики пошкодили будинки й школу

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    Обстріл Врубівки: бойовики пошкодили будинки й школу

    Оприлюднено фото наслідків обстрілу біля Попасної

    У селі Врубівка Попаснянського району Луганської області, після ранкового обстрілу загинув мирний мешканець, пошкоджено чотири двоповерхові будинки і школу

    Фото руйнувань в селі Врубівка опублікувала прес-служба Луганської ОДА.

    У повідомленні відомства зазначено, що комунальні служби працюють над відновленням будинків і школи.

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    Обстріл Врубівки: бойовики пошкодили будинки й школу
    Обстріл Врубівки: бойовики пошкодили будинки й школу
    Обстріл Врубівки: бойовики пошкодили будинки й школу
    Обстріл Врубівки: бойовики пошкодили будинки й школу
    Обстріл Врубівки: бойовики пошкодили будинки й школу
    Обстріл Врубівки: бойовики пошкодили будинки й школу

    24 серпня 2018 року було обстріляно село Врубівка Попаснянського району Луганської області, в результаті попадання снаряда в будинок загинув один цивільний.

    23 серпня о результаті бойових дій на Луганщині 5 військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, ще семеро військових поранені.

     

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