На Луганщині бойовики застосували артилерію. Загинув мирний мешканець



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Унаслідок обстрілу пошкоджено школу і житлові будинки

Бойовики з артилерії обстріляли село Врубівка в Луганській області. Унаслідок обстрілу загинув мирний житель. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз.

«У результаті артилерійського обстрілу російсько-окупаційних військ с. Врубівка Попаснянського району загинув мирний житель. Це сталося близько 5:00. Снаряд влучив просто в будинок, де жила сім'я загиблого. Чоловік 1983 р.н. помер від отриманих поранень. У нього залишилися дружина і двоє дітей», – написав Гарбуз.

Він додав, що внаслідок артобстрілу пошкоджено шкільні приміщення і чотири двоповерхові будинки.

Раніше повідомлялося, що протягом ночі поточної доби бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Гнутове, Павлопіль і Водяне. Біля Кримського вночі знову відкрили вогонь з 122 мм артилерії, поблизу Павлополя застосували 82 мм міномети. Втрат серед військовослужбовців Збройних сил України з початку доби немає.