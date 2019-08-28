Обвал будинку у Дрогобичі: поліція відкрила кримінальне провадження



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Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом обвалу житлового будинку у місті Дрогобич

Поліція встановлює, що могло спричинити обвал будівлі

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обвалу житлового будинку у місті Дрогобич, що у Львівській області.

Про це повідомили у Національній поліції у Львівській області.

«Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства). Санкція статті передбачає від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі. Зараз ми встановлюємо, що могло спричинити обвал будівлі», — розповів т.в.о. начальника поліції Львівщини полковник поліції Тарас Сабанюк.

«Надзвичайники та нацгвардійці і надалі проводять пошуково-рятувальні роботи, задіяні усі екстрені служби. Сімох осіб доставили у лікарню, медики встановлюють діагнози. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі, близько о 2:50 на вулиці Грушевського, 101 у місті Дрогобич обвалилася частина чотирьохповерхового житлового будинку.

Як раніше зазначали надзвичайники — попередня причина обвалу будівлі — вибух газу, внаслідок якого загинула одна людина, щонайменше ще 7 — постраждали.

«Станом на 06 год. 05 хв. під завалами виявлено одну загиблу особу (всього 1 особа загинула, 7 осіб госпіталізовано, з них 3 дитини)«, — раніше повідомили у ДСНС.