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    Вибух газу у Дрогобичі: під завалами виявлено одну загиблу особу

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    Внаслідок вибуху газу у житловому будинку у Дрогобичі є загиблий - Вибух газу у Дрогобичі: під завалами виявлено одну загиблу особу
    Внаслідок вибуху газу у житловому будинку у Дрогобичі є загиблий
    Фото: Поліція Львівської області

    під завалами виявлено одну загиблу особу

    Щонайменше одна людина загинула, ще семеро (з них троє дітей) госпіталізовані в місті Дрогобич Львівської області внаслідок вибуху газу в житловому будинку.

    Такі дані станом на 6:05 28 серпня подає Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    «Станом на 06 год. 05 хв. під завалами виявлено одну загиблу особу (всього 1 особа загинула, 7 осіб госпіталізовано, з них 3 дитини). с. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються», – ідеться в повідомленні.

    За даними ДСНС вибух побутового газу в чотириповерховому будинку, що складається з чотирьох під’їздів, стався 28 серпня о 02:46 у місті Дрогобич по вулиці Грушевського, 101.

    «Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання», – інформують рятувальники.

    До проведення пошуково-рятувальних робіт всього залучено 173 людини та 32 одиниці техніки, з них від ДСНС 88 чоловік особового складу (у тому числі 1 кінологічний розрахунок) та 16 одиниць техніки.

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