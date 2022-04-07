Очищають дороги та зводять переправи: Укравтодор продовжує відновлювати околиці Києва

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Дорожні організації очищають шляхи на околицях Києва та зводять тимчасову переправу через річку Ірпінь, яка була знищена внаслідок бойових дій. Лише за останню добу до робіт на північному заході Київщини долучилися 176 робітників та 94 спецмашини дорожників.

Детальніше про роботи розповіли у пресслужбі Укравтодору.

«Укравтодор крок за кроком відновлює життєдіяльність звільнених від рашистської навали околиць столиці. Аби їжа, медикаменти, гуманітарна допомога могла потрапити до мешканців передмість Києва, дорожники створюють безпечні логістичні ланцюжки», – пишуть у відомстві.

Наразі дорожники вже очистили 29 кілометрів траси М-06 Київ – Чоп. Також у місті Ірпінь прибрано 16 кілометрів вулиць, а саме: Садова – 1,1 км, Соборна – 4,9 км, Університетська – 10 км.

Разом з тим триває зведення тимчасової переправи через річку Ірпінь на автошляху Р-30. Станом на 6 квітня там був задіяний 41 дорожник.

«На мосту влаштовуємо труби, щебеневу основу та земляний насип. Тимчасова переправа допоможе відновити транспортне сполучення з Ірпенем. Завершити влаштування мосту плануємо на початку наступного тижня», – додають в Укравтодорі.

Тимчасова переправа допоможе відновити транспортне сполучення з Ірпенем (фото: Укравтодор)