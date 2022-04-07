Арестович спрогнозував результат наступу окупантів на Донбасі

Рашисти намагаються оточити наші війська

Спроба російських військ оточити сили операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі виявиться марною. У цьому районі складається несприятлива ситуація для противника. Про це сказав на брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«Противник розвиває наступ від Ізюма на південь у напрямку Краматорська і Слов'янська і намагається атакувати по лінії Вугледар–Мар'їнка. Це спроба оточити наші війська, але я думаю, що спроба виявиться марною, занадто несприятлива обстановка там для противника, хоча легко не буде», – зазначив він.

За словами Арестовича, російські окупанти від початку війни проти України наступали одразу на дев’яти напрямках. Зараз же їх залишилося лише 2,5.

Вороги наразі наступають:

у зоні ООС, на Луганщині;

у Маріуполі;

на Херсонщині.

Щодо останнього, то там ворог ще донедавна намагався наступати, але зараз перебуває в обороні.

«Наші повітряні сили продовжують нищити засоби повітряного нападу противника, зокрема безпілотники. Протягом минулої доби вдалося збити декілька літаків, вертольотів та крилатих ракет», – констатував радник Банкової.

Нагадаємо, Міноборони Великої Британії повідомило, куди націлилися наступати окупанти.

Також у повідомленні йдеться, що російські сили, ймовірно, продовжать стикатися з проблемами морального духу і нестачею припасів і особового складу.