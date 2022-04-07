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    Події в Україні

    Арестович спрогнозував результат наступу окупантів на Донбасі

    ЗСУ готові дати відсіч ворогу на сході - Арестович спрогнозував результат наступу окупантів на Донбасі
    ЗСУ готові дати відсіч ворогу на сході
    фото з відкритих джерел

    Рашисти намагаються оточити наші війська

    Спроба російських військ оточити сили операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі виявиться марною. У цьому районі складається несприятлива ситуація для противника. Про це сказав на брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

    «Противник розвиває наступ від Ізюма на південь у напрямку Краматорська і Слов'янська і намагається атакувати по лінії Вугледар–Мар'їнка. Це спроба оточити наші війська, але я думаю, що спроба виявиться марною, занадто несприятлива обстановка там для противника, хоча легко не буде», – зазначив він.

    За словами Арестовича, російські окупанти від початку війни проти України наступали одразу на дев’яти напрямках. Зараз же їх залишилося лише 2,5.

    Вороги наразі наступають:

    • у зоні ООС, на Луганщині;
    • у Маріуполі;
    • на Херсонщині.

    Щодо останнього, то там ворог ще донедавна намагався наступати, але зараз перебуває в обороні.

    «Наші повітряні сили продовжують нищити засоби повітряного нападу противника, зокрема безпілотники. Протягом минулої доби вдалося збити декілька літаків, вертольотів та крилатих ракет», – констатував радник Банкової.

    Нагадаємо, Міноборони Великої Британії повідомило, куди націлилися наступати окупанти.

    Також у повідомленні йдеться, що російські сили, ймовірно, продовжать стикатися з проблемами морального духу і нестачею припасів і особового складу.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович спрогнозував результат наступу окупантів на Донбасі