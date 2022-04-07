ЄС відтермінував ембарго на російське вугілля через тиск Німеччини – Reuters

Німеччина домоглася того, щоб ембарго ЄС на російське вугілля перенесли з липня на серпень

Ембарго ЄС на російське вугілля перенесли з липня на серпень

Європейський Союз відтермінує повне ембарго на російське вугілля до середини серпня через тиск Німеччини. Про це повідомляє Reuters.

Поступове припинення імпорту російського вугілля є наріжним каменем п'ятого пакету санкцій від Європи.

Якщо його погодять, то це будуть перші прямі санкції проти російських енергоносіїв. Однак, нафта й газ досі не стоять у санкційній повістці.

Вже сьогодні, 7 квітня, представники ЄС мають схвалити заборону на російське вугілля, яка набуде повної чинності лише з середини серпня.

Припинення імпорту ЄС російського вугілля є важливою складовою у п’ятому пакеті санкцій проти Росії, який Комісія ЄС запропонувала у вівторок у відповідь на різанину у Бучі.

Цей пакет санкцій містить вугільне ембарго проти агресора та заборону транзакцій з чотирма чільними російськими банками. А також – морську блокаду із закриттям портів та забороною роботи російських та білоруських дорожніх операторів.

Також зазначається, що вугілля – найдешевша стаття енергетичного імпорту ЄС. З лютого ЄС витратив 710 млн євро на російське вугілля, натомість 9,6 млрд євро на російський газ і 8,8 млрд євро на російську нафту.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що п'ятий пакет «не буде нашими останніми санкціями».

«Так, ми зараз заборонили вугілля, але тепер ми повинні подивитися на нафту», – сказала вона.

Напередодні президент Зеленський анонсував візит головного дипломата ЄС.

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